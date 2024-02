OPPO A18, le nouveau smartphone pas cher d’Oppo.

Avec son nouvel OPPO A18, la marque chinoise que nous connaissons pour ses smartphones haut de gamme comme l’Oppo Find X5 Pro propose cette fois un smartphone pour ceux qui ne veulent pas dépenser trop d’argent.

Après un litige avec Nokia sur des brevets et des soucis avec son distributeur français, Oppo est toujours présent en Europe malgré les rumeurs qui courraient comme une possibilité que la marque se retire du continent européen, la marque a trouvé un accord avec Nokia et confirme qu’elle reste bien active sur le marché européen et le prouve avec ce nouveau modèle de sa gamme « Serie A ».

OPPO A18, un téléphone en dessous de 200€.

Le nouvel OPPO A18 propose un tout nouvel écran proposant un taux de rafraichissement de 90Hz pouvant atteindre jusqu’à 720 nits de luminosité en mode haute Luminosité. Un écran HD+ de 6,56 pouces capable d’afficher 96% de la gamme de couleurs DCI-P3. Le téléphone est propulsé par un processeur MediaTek Helio G85 et est proposé avec une mémoire vive de 4 Go de mémoire vive.

Pour le stockage, l’utilisateur pourra s’appuyer sur 128 Go de mémoire. Le tout est accompagné d’une batterie d’une capacité de 5000mAh. Détail intéressant pour ce smartphone qui pèse 188 grammes batterie comprise et s’offre une épaisseur de 8.16mm, il reçoit les certifications d’étanchéité à la poussière et à l’eau IP54, et une résistance à l’eau IPX4.

Quid de la photo ?

Le nouvel OPPO A18 est doté d’un appareil photo principal de 8 mégapixels et d’un appareil photo bokeh de 2 mégapixels. Pour les accros du selfie, la caméra frontale placée au centre en haut de l’écran offre un capteur de 5 mégapixels.

Parmi les autres fonctions que la marque met en avant pour ce smartphone, on retient la fonction All-Day AI Eye Comfort, qui minimise la fatigue oculaire et rend le visionnage confortable, quelle que soit la durée d’exposition à l’écran. On note aussi un mode « Ultra Volume », une fonctionnalité logicielle permettant d’amplifier le volume du haut-parleur jusqu’à 300%.

La fonction All-Day Charging Protection utilise l’intelligence artificielle pour établir les habitudes de recharge des utilisateurs et planifier intelligemment celle-ci, garantissant ainsi la sécurité et l’efficacité pendant la nuit ou lors de périodes de recharge prolongées. En plus, la fonction All-Day AI Power Saving garantit une prise en charge de 25 heures du mode veille continue, même avec un niveau de batterie faible de 5%.

Prix et Disponibilité.

L’OPPO A18 est dès à présent disponible dans sa couleur Glowing Black avec 4Gb de RAM et 128Gb au prix de vente conseillé de 169€.