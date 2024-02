Teufel ROCKSTER GO 2, votre nouvelle enceinte portable !

Avec son Teufel ROCKSTER GO 2, la marque allemande Teufel nous propose une nouvelle solution audio portable qui remet ainsi au gout du jour un précédent modèle que la marque proposait. Une enceinte à toute épreuve.

Teufel est une marque que nous connaissons bien sur Planet Sans fil. En effet, nous avons déjà eu l’occasion de tester quelques-uns de leur produit, des produits qui évoluent dans le domaine de l’audio de salon, mais aussi de de l’audio portable avec des casques ou des enceintes. C’est sur ce dernier segment que la marque revient.

Teufel ROCKSTER GO 2, a toute épreuve.

Cette nouvelle enceinte transportable Teufel ROCKSTER GO 2 se veut l’enceinte portable en condition extrême. Pour ce faire, elle reçoit une certification IP67 avec une haute protection contre la poussière et l’eau. Elle peut même être immergée l’eau de la piscine. Le boitier est en caoutchouc de manière à supporter les coups et les chocs.

Côté audio, l’enceinte embarque 2 haut-parleurs pleine gamme en aluminium ainsi qu’une membrane de basse passive pour un son stéréo puissant. En outre pour ceux qui le souhaite il est possible de jouer sur les basses avec la fonction « Dynamic Bass » adapte les basses fréquences de manière optimale au volume choisi.

A relire : Teufel ROCKSTER AIR 2 : La Puissance Festive Impressionnante. Les amoureux de la musique et des ambiances festives trouveront-ils leur bonheur avec la nouvelle enceinte portable Bluetooth de Teufel : la ROCKSTER AIR 2. Conçue à Berlin par des experts audio…

De l’autonomie et du Bluetooth pour tous.

la ROCKSTER GO 2 est équipée d’une batterie qui lui confère une autonomie de 15 heures. La recharge se fera via un port USB-C. La connexion avec la source audio pourra se faire au travers d’une connexion Bluetooth. On notera au passage le support du format AAC ainsi que le support de la fonction Google Fast Pair avec option de recherche d’appareils, lecture synchrone possible sur 99 appareils maximum via Party-Link.

Des détails intéressants.

L’enceinte Teufel ROCKSTER GO 2 est en outre fournie avec une sangle-poignée qui permettra de la tenir en main facilement. En outre, elle est également dotée d’un système de vis de fixation similaire à celle que l’on retrouve sur les appareils photo.. De quoi pouvoir la fixer sur un trépied.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte Teufel ROCKSTER GO 2 est disponible dès maintenant dans les trois variantes de couleurs Gray & Black, Black & Red, Night Black au prix de 149,99 euros dans la boutique en ligne de Teufel et dans tous les magasins Teufel.