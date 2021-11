OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, édition spéciale.

Avec son OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, OnePlus renoue avec sa tradition de s’associer avec un partenaire pour proposer un smartphone « collector ». Cette fois, la marque a opté pour un partenariat avec un géant de la POP Culture pour proposer un smartphone estampillé « PAC-MAN ».

Ce n’est pas la première fois que le constructeur de smartphone OnePlus décide de proposer un smartphone en partenariat avec une autre marque. Effectivement, par le passé elle avait déjà proposé un smartphone en partenariat avec McLaren.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, du design et une touche de nostalgie.

Cette fois donc, comme on vous le disait un peu plus haut, OnePlus a décidé de choisir une icône de la POP culture. Cette icône n’est autre que le personnage du jeu Pac-Man. La marque dit avoir choisi ce partenariat parce que son « OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition est une ode à une franchise emblématique qui a ouvert le monde du jeu au grand public ».

Ainsi, cette édition spéciale arbore forcément une nouvelle coque avec une couleur unique. En outre, la coque arrière a été étudiée de manière à incorporer un design à double couche avec une encre phosphorescente appliquée sur sa couche inférieure. L’application de cette encre phosphorescente permet à l’appareil de briller dans le noir, mettant en valeur le labyrinthe iconique du jeu.

Au cœur du système.

D’un point de vue technique, le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition est une copie conforme du OnePlus Nord 2. Pas d’évolution que ce soit au niveau du processeur, des technologies ou quoi que ce soit d’autre.

Seule la partie logicielle subit un changement un pu plus profond. Concrètement donc, OnePlus dit avoir « gamifié » sa surcouche OxygenOS. Ainsi, l’utilisateur aura droit à des jeux, des défis et de nombreux contenus exclusifs (et cachés) PAC-MAN. Autant de fonctions dont certaines sont cachées et qu’il faudra à l’utilisateur les trouver afin de les déverrouiller.

Le smartphone OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sera vendu dans une version unique 12 Go + 256 Go au prix de 529 €. Il sera disponible dans les prochaines semaines sur notre site internet oneplus.com.

Détail intéressant, les membres de la communauté OnePlus ont la possibilité de gagner un OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition en jouant dès à présent sur https://pac-man.oneplus.com/.