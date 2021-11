FRITZ!Box 6850 5G, la nouvelle arme d’AVM pour la maison.

Avec sa nouvelle FRITZ!Box 6850 5G AVM propose une nouvelle solution en matière de connexion internet. En effet, la marque propose un produit qui offre non seulement une connexion filaire classique via xDSL, câblo-opérateur, mais également avec de la 5G.

ACVM a su rendre sa FRITZ!Box, un des modems routeur le plus célèbre pour tous ceux qui s’intéresse au réseau informatique domestique. Effectivement, sa FRITZ!Box offre de nombreuses possibilités, bien plus nombreuses que n’importe quelle Box opérateur. Au point que dès fois on trouve dommage que les opérateurs ne s’équipent pas chez AVM.

FRITZ!Box 6850 5G, aussi bien que les précédentes, mais la 5G en plus.

AVM a toujours su apporter des solutions avec son « époque » et le constructeur le prouve une fois de plus avec cette nouvelle FRITZ!Box 6850 5G. Pour ce qui est du design, il n’y a pour ainsi dire pas de grand changement avec les dernières versions, et pour cause, la différence est à l’intérieur.

Ainsi, comme son nom l’indique, cette nouvelle FRITZ!Box 6850 5G est équipé d’une solution 5G qui pourra être utilisée de manière transparente en cas de perte de connexion filaire. Ainsi, elle prend en charge les bandes n1 (2,1 GHz), n3 (1,8 GHz), n5 (850 MHz), n7 (2,6 GHz), n8 (900 MHz), n20 (800 MHz), n28 (700 MHz), n38 (2,6 GHz), n40 (2,3 GHz), n41 (2.5 GHz), n78 (3,5 GHz).

Le constructeur assure également la prise en charge de la 5G standalone et de la 5G non-standalone (3GPP release 15). Qui dit 5G compatible, dit forcément 4G compatible également avec des débits jusqu’à 1 Gbit/s.

Et pour permettre une bonne réception du signal, la FRITZ!Box 6850 5G est équipée de deux connecteurs SMA pour accueillir des antennes.

Du Wi-Fi un peu faible et c’est dommage !

À notre grande surprise, AVM annonce pour cette FRITZ!Box 6850 5G du Wi-Fi 5 et non pas du Wi-Fi 6. Dommage qu’il n’ait pas opté pour du Wi-Fi 6 voir du Wi-Fi 6E, s’eut été un plus. Malgré tout, une solution 4x bi-bandes est proposée pour atteindre un débit cumulé jusqu’à 1266 Mbit/s.

De plus, cette nouvelle venue gère aussi la fonction Mesh. Ce qui permettra de connecter plusieurs appareils entre eux et générer un seul et unique réseau Wi-Fi qui sera à même de couvrir toute la maison.

À l’arrière de la FRITZ!Box 6850 5G, on retrouve quatre ports Ethernet gigabit Ethernet et 1 port USB 3.0

La téléphonie VoIP n’est pas en reste.

Le système téléphonique embarqué est équipé non seulement d’une connexion pour les téléphones analogiques, mais aussi de différentes fonctions. Par exemple, le renvoi d’appel et des répondeurs, mais aussi une station de base DECT. Cette station permet de connecter jusqu’à six téléphones sans fil et de nombreuses solutions Smart Home.

Prix et Disponibilité.

La FRITZ!Box 6850 5G est disponible dès maintenant au prix indicatif de 569 euros.