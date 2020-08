La technologie LiFi au cœur d’un smartphone OPPO ?

Selon nos confrères de LetsGoDigital, le constructeur chinois OPPO serait occupé à travailler sur un smartphone qui pourrait bien intégrer la technologie LiFi. Oui, vous avez bien entendu, la technologie LiFi.

Alors, oui bien sûr, certains vont se poser la question : LiFi ? C’est quoi ça encore comme technologie. D’autres qui nous sont plus fidèles savent de quoi on parle.

Bref, pour faire court, la technologie LiFi se propose de faire transiter des données sans fil non pas par des ondes, mais au travers de la lumière. Pour les plus curieux, allez voir les liens que l’on vous met ci-après.

Oppo aurait-il choisi de sortir des sentiers battus ?

En tout cas nos confrères de LetsGoDigital semblent avoir mis la main sur un document qui atteste d’un téléphone qui serait doté de capteurs LiFi. Un capteur placé à l’arrière du téléphone et un capteur placé sur la tranche haute du smartphone.

Il semblerait donc que le constructeur chinois mette en place, une nouvelle possibilité. Il faudra cependant voir vers quoi se dirigera ce smartphone. En effet, aux vues de la problématique du LiFi dont la portée n’est pas très grande (une dizaine de mètres), Oppo voudrait-il sacrifier le Bluetooth pour le Lifi sur un ou plusieurs téléphones dans le futur ?

Difficile à dire. Cependant la technologie ne cesse de se développer et de voir de plus en plus d’acteurs s’y intéressés. Toutefois, une probabilité de voir arriver le LiFi dans les smartphones ne devrait pas se faire avant quelques années.

Toutefois, Oppo a le mérite de s’y intéresser. Preuve que le constructeur chinois garde un œil sur les futures innovations e matière de nouvelles technologies.

Il est vrai que la marque ne cesse de monter en gamme et de se faire une solide réputation. Pour rappel, d’ailleurs, nous avons eu l’occasion de tester leur dernier haut de gamme l’OPPO Find X2 Pro en juin dernier.

