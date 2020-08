iPhone 12, la 5G plombe les couts et la batterie du smartphone.

Alors que l’iPhone 12 n’est pas encore sorti, certaines rumeurs sur la qualité des composants commencent à surgir. Ainsi, pour Ming-Chi Kuo, expert de la marque, Apple a choisi de prendre des composants moins chers pour limiter les couts sur l’iPhone 12.

Il semblerait qu’Apple ait mis la pression sur ses fournisseurs de composants électroniques pour limiter les couts du prochain iPhone 12. Effectivement, vu les prix du dernier iPhone 11, et la chute de ses ventes, il semblerait qu’Apple ait changé de politique concernant ses bénéfices sur l’iPhone.

En effet, jusqu’à présent, la marque profitait de l’utilisateur comme vache à lait pour toujours faire grimper le prix de son smartphone. Oui, mais voilà, ces dernières années face à une concurrence toujours plus rude et plus performante, Apple a vu ses ventes chuter. Par ailleurs, le Covid-19 est lui aussi passé par là et la récession du marché du smartphone aussi.

La 5G, un développement qui coute cher à la marque.

Avec l’arrivée de l’iPhone 12, Apple n’a plus d’autres choix que de venir équiper son dernier smartphone de 5G. D’autant que ça y est, le marché se développe aux USA (le marché porteur d’Apple). Et il serait donc dommage pour les propriétaires d’iPhone de ne pas pouvoir profiter des débits de la 5G.

De la 5G qui apporte des couts supplémentaires d’environ 80 dollars selon Ming-Chi Kuo. Du coup, Apple aurait notamment fait des économies sur la batterie et surtout sur son système. Des infos techniques soulignent que les batteries de l’iPhone 12 ne seront pas aussi évoluées que celle de l’iPhone 11.

Est-ce que cela réduira l’autonomie du smartphone ? Est-ce que celle-ci va chauffer davantage ? Pour le moment on ne le sait pas encore. Reste à espérer toutefois qu’Apple et son iPhone 12 ne subiront pas les mêmes déboires que Samsung avec son Galaxy Note 7.

Plus d’écouteurs et plus d’adaptateur secteur fourni ?

En tout cas, ce sont aussi certaines hypothèses qui sont annoncées. Ainsi, pour encore réduire un peu les couts, Apple pourrait ne plus fournir avec son iPhone 12, la paire d’écouteurs et l’adaptateur secteur, mais uniquement le câble Lightning.

Bref autant de rumeurs qui ne seront confirmées que lors de la commercialisation de l’iPhone 12 cet automne.