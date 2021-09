Microsoft Surface Duo 2, le nouveau smartphone de Microsoft.

Avec son Microsoft Surface Duo 2, Microsoft propose son nouveau smartphone « pliable », qui à contrario des autres marques n’est pas un écran flexible, mais bien un smartphone qui possède deux écrans.

C’était cette semaine que Microsoft présentait sa nouvelle gamme de produits. Parmi ces produits, Microsoft a dévoilé un smartphone un peu spécial. En effet, le smartphone est pliable, mais se compose de deux écrans séparés. On n’est pas ici dans un smartphone avec un écran pliable comme le Chez Samsung, mais bien sûr un smartphone à deux écrans comme LG avait présenté un moment donné.

Un smartphone à deux écrans ?

Microsoft a en effet opté pour un smartphone qui embarque deux écrans d’une taille de 5.8 pouces. Des écrans qui proposent une résolution de 1344×1892 pixels. Les deux écrans offrant une diagonale de 8,3 pouces. Les deux écrans HDR offrent un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz.

Au cœur du smartphone, on trouve un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G. Le Microsoft Surface Duo 2 est également doté de 8 Go de mémoire. Pour ce qui est de sa capacité de stockage, le smartphone propose 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

5G, Wi-Fi 6, tout y est.

Le Microsoft Surface Duo 2 vit avec son temps et s’offre une connectivité bien fournie avec de la 5G. Pour ce qui est du Wi-Fi, il propose du Wi-Fi 6 802.11ax double bande 2,4/5 GHz. Pour le Bluetooth on notera la présence de la norme 5.1. Le NFC est bien entendu également présent sur ce nouveau téléphone.

Des appareils photo à l’avant et à l’arrière.

Le nouveau téléphone mobile Microsoft Surface Duo 2 propose différents capteurs photo comme tout bon téléphone qui se respecte. Un appareil photo avant qui est équipé d’un capteur 12 MP, f/2,0, 24 mm, 1,0 µm et qui est accompagné d’un flash double LED. À l’arrière, on retrouve un triple objectif qui se compose d’un Grand-angle : 12 MP, f/1,7 ouverture, 27 mm, 1,4 µm, autofocus à détection de phase Dual Pixel et stabilisation optique de l’image, d’un Téléobjectif : 12 MP, f/2,4 ouverture, 51 mm, 1,0 µm et d’un Ultra grand-angle : 16 MP, f/2,2 ouverture, 13 mm, 1,0 µm. À noter que ce dernier est doté d’un angle de vision diagonal de 110°.

Le tout tourne sous Android 11 et est équipé en natif des logiciels de Microsoft tels que le portail d’entreprise Intune, LinkedIn, Microsoft Authenticator, Recherche Microsoft Bing, Microsoft Edge, Microsoft Lens – PDF Scanner, Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & More, Microsoft OneDrive, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, Microsoft Start, Microsoft Teams, Microsoft To Do et du Xbox Game Pass.

Prix et Disponibilité.

Le Microsoft Surface Duo 2 sera disponible à l’achat dès le 21 octobre. son prix annoncé est de 1599 € pour la version 128 Go. La version 256 Go sera elle majorée de 100€, soit 1699€.