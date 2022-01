Les prochains Airpods seront-ils produits par Luxshare au lieu de Foxconn ?

Le constructeur chinois Luxshare pourrait bien voir sa chaine de fabrication utilisée pour concevoir les prochains Airpods de la marque à la pomme.

Apple serait en passe de faire fabriquer ses nouveaux écouteurs intra auriculaire sans fil Bluetooth alias ses fameux Apple Airpods par Luxshare et non plus par Foxconn. C’est en tout cas certaines rumeurs qui circulent.

Luxshare pour remplacer Foxconn ?

Un choix qui pourrait bien faire du tort à Foxconn qui est un des fabricants majeurs du géant américain. Un choix qui pourrait être lié à la grève faite par les ouvrières du constructeur en Inde suite à des problèmes de « mauvais traitement » concernant les conditions de travail.

D’autres sources soulignent aussi que ce choix aurait également pour vocation de la part d’Apple de se rapprocher de l’état chinois et ainsi d’avoir ses faveurs.

Certaines sources parlent d’un « accord secret avec le gouvernement chinois » en vue de développer encore un peu plus l’économie locale. Un accord qui serait évalué à 275 milliards de dollars.

Airpods Luxshare au lieu de Foxconn, quid de la différence ?

Pour ce qui est de la fabrication, à proprement parler pas de panique pour le consommateur. Effectivement, pour l’utilisateur final, cela ne devrait en soi rien changer sur la qualité et les fonctions des Airpods. Que les écouteurs sans fil Bluetooth phare d’Apple soit fabriquer dans telle ou telle usine par tel ou tel fabricant ne changera rien.

En effet, Apple conserve la même charte de fabrication et donc, in fine, à l’utilisation rien ne change. Il faudra en revanche juste voir pour ce qui est de l’approvisionnement.

Pour rappel, voilà déjà maintenant plusieurs années qu’Apple a su imposer dans le monde de l’audio ses écouteurs sans fil. Des écouteurs sans fil qui entrent dans la gamme des « True Wireless ». À savoir que ces écouteurs peuvent être utilisés seuls ou en duo et qu’ils sont indépendants l’un de l’autre.

Un concept qu’on retrouve désormais comme les premières ventes d’écouteurs sans fil toutes marques confondues. D’ailleurs, ce type d’écouteurs se composent de deux gammes : Les écouteurs True Wireless dits « Classique » et les versions « Pro » qui sont généralement équipées de fonctions dont notamment la plus utilisée et utile, la réduction de bruit active (alias ANC).