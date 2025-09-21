Bon Plan du dimanche : 100 € de réduction sur le SAMSUNG Galaxy Book4 15,6″ i5 16Go 256Go

Le Galaxy Book4 de Samsung est actuellement proposé avec une réduction de 100 € chez Boulanger, pour la version dotée d’un processeur i5, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Un prix intéressant pour ce type de configuration, surtout dans le contexte des PC portables milieu de gamme actuels.

Présentation de Samsung

La marque Samsung, connue pour ses smartphones mais aussi pour ses gammes d’informatique et d’électronique grand public, étoffe régulièrement son catalogue de portables performants tout en soignant le design et la portabilité. Avec la gamme Galaxy Book4, le constructeur s’agrandit dans le secteur des ordinateurs portables compacts, efficaces et adaptés tant aux usages quotidiens qu’aux usages de travail ou d’étude.

Performance : i5 13ᵉ Gen / 120U selon les versions

Le modèle concerné embarque un Intel Core i5 — selon les annonces, certains sont en i5‑1335U ou équivalent basse consommation. Il s’associe à 16 Go de mémoire vive (ce qui est un bon point pour la fluidité multitâche) et 256 Go de SSD NVMe. Cette configuration permet de faire tourner les applications de bureautique, de navigation, de consommation de médias, et même certains logiciels plus exigeants de façon correcte. Ce n’est pas un PC pour les jeux AAA très gourmands, mais la puce graphique intégrée (Intel Iris Xe ou équivalente) fait le job pour des tâches modérées.

Écran, design et portabilité

L’écran est de 15,6 pouces, résolution Full HD (1920×1080), écran anti‑reflet ou à revêtement mate selon les versions. On retrouve souvent une dalle LCD PLS ou équivalent, d’un rafraîchissement standard (60 Hz) selon les listings.

Côté design, le châssis est sobre, fin, de couleur grise ou argentée. Le poids est raisonnable pour ce type de machine, ce qui la rend transportable. Samsung joue sur une certaine élégance sans trop sacrifier la robustesse.

Autonomie et connectique

L’autonomie annoncée tourne autour de 10 à 15 heures en usage léger dans les versions supérieures ou selon les tests. Pour ce modèle i5 / 16 Go / 256 Go, on peut tabler sur une autonomie correcte, mais cela dépendra fortement de l’usage (luminosité, Wi-Fi, type de tâches).

En connectique, on retrouve généralement :

plusieurs ports USB (type‑C et type‑A)

HDMI ou sortie vidéo similaire

prise casque

connectivité Wi-Fi moderne, Bluetooth

Récapitulatif technique