Le smartphone 5G leader du marché en Chine.

Le smartphone 5G est devenu le smartphone le plus populaire en Chine selon les chiffres publiés par L’Académie chinoise de l’information et des communications (CAICT). Un marché qui a su survivre au Covid et dont les expéditions totales ont augmenté de 101,5 % pour s’élever à 96,2 millions d’unités.

Si l’année 2020 a été une année rude pour le marché du smartphone à cause du Covid. Cela semble déjà être du passé pour la Chine. En effet, face à la menace du Covid, le pays avait arrêté totalement son activité économique. Ce qui avait entrainé la fermeture des usines de production de smartphones.

Mais depuis, la Chine a passé la vitesse supérieure et la 5G comme on le pensait a permis d’accélérer le marché du smartphone.

Le smartphone 5G représente plus de 70% du parc de smartphones chinois.

L’information a en effet été dévoilée par l’Académie chinoise de l’information et des communications (CAICT). Selon ses sources et son étude, le marché du smartphone a grimpé de 101,5 % pour s’élever à 96,2 millions d’unités vendues.

Parmi ces 96,2 millions d’unités, pas moins de 71.3% sont des smartphones équipés de 5G. Un bon impressionnant quand on sait que ce marché ne représentait que seulement 29.5% du marché au premier trimestre 2020.

Une inflation liée à plusieurs facteurs sur le marché chinois. Le premier étant le nombre de smartphones 5G proposé au consommateur. En effet, au cours de cette dernière période, ce ne sont pas moins de 64 nouveaux modèles de smartphone doté de 5 G qui sont apparus sur le marché du smartphone. De quoi offrir un plus grand choix aux consommateurs.

Le second facteur de cette augmentation selon Counterpoint Research c’est le prix des smartphones. En effet selon le bureau d’étude, un tiers des smartphones 5G ont un prix en dessous de 300$. Un prix qui se trouve pile-poil dans la fourchette de prix que le consommateur est prêt à mettre pour remplacer son « vieux » smartphone 4G pour un smartphone 5G.

La 5G, moteur de la relance du smartphone.

Comme nous l’avions signalé il y a quelques mois, il semblerait donc que la 5G soit en effet, un facteur dominant dans la courbe d’évolution du marché du smartphone.

Une tendance qui devrait très certainement arriver dans les prochains trimestres chez nous également. En effet, de plus en plus de marques commencent à proposer des smartphones 5G chez nous également. Reste à voir si le consommateur verra l’intérêt actuellement de basculer vers un smartphone 5G. En effet, si les réseaux des opérateurs se développent (voir notre article avec les cartes de couvertures), il faut encore que le consommateur ait un réel intérêt à migrer.