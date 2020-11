LA 5G booste les ventes de smartphones.

La société d’étude et d’analyses IDC a dévoilé ses prévisions concernant le marché du smartphone dans les prochains trimestres à venir. Des prévisions qui montrent un marché du smartphone qui devrait renouer avec la croissance.

Le marché du smartphone stagne depuis plusieurs trimestres maintenant. Et ce depuis bien deux ans. Toutefois selon IDC, cabinets d’études et d’analyse de marché, le marché devrait voir une hausse pour les prochains mois et trimestres à venir.

La 5G, vecteur de croissance.

Sans grande surprise, le marché du smartphone devrait à nouveau renouer avec la croissance. La raison majeure de cette croissance c’La raison majeure de cette croissance c’est l’arrivée de la 5G. En effet, comme nous l’envisagions il y a plusieurs mois, IDC vient de souligner que la 5G devrait en effet booster les ventes de smartphones.

Ainsi, selon leur expertise les expéditions devraient augmenter de 2,4 % d’une année à l’autre pour atteindre 377,7 millions d’unités. Une hausse qui selon eux devrait perdurer en 2021 avec une hausse de 4,4 % par rapport à 2020.

Cette hausse devrait arriver notamment avec l’arrivé de la 5G et ses services. Ainsi, la technologie « obligera » les utilisateurs à remplacer leur « vieux » smartphone 4G vers un nouveau modèle 5G. En outre, cette croissance devrait être également favorisée par le prix des semi-conducteurs eux-mêmes. Effectivement, actuellement les smartphones 5G sont principalement les modèles haut de gamme.

Toutefois, les acteurs du marché, à savoir Qualcomm et Mediatek travaille sur des puces pour des smartphones d’entrée et milieu de gamme.

IDC a qualifié la 5G de « force motrice pour l’industrie en ce moment ». De fait, la 5G représenterait actuellement près de 10 % des expéditions d’unités compatibles pour 2020. Cette proportion devrait atteindre 29 % en 2024 selon la société.

Une croissance qui fait plaisir.

Une bonne nouvelle donc pour tous les fabricants de smartphones que ce soit Apple, Samsung, Huawei ou tous les autres. En outre, cette croissance devrait encore plus motiver certains acteurs comme Xiaomi et Oppo qui s’attaque au marché occidental.

Des constructeurs chinois qui ne cessent de prendre de plus en plus d’ampleur chez nous. Il faut dire que certaines marques ont séduit les plus geek d’entre nous. Pa railleurs, Huawei a ouvert les portes et la confiance du grand public face aux fabricants de smartphone chinois.