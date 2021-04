Bon plan : Jusqu’à 100€ remboursés pour l’achat d’un smartphone Motorola !

Motorola propose de bons d’achat sur ses moto e7, moto g8 et moto g9. En effet, la marque profite de cette période de printemps pour proposer des cash back sur certains de ses modèles. Une manière pour la marque de mettre en avant ses smartphones d’entrée et milieu de gamme avec des prix ne dépassant pas les 250€.

moto e7 plus.

Le moto e7 plus est un smartphone au rapport qualité-prix imbattable. Il combine notamment un appareil photo principal de 48 MP et un écran HD+ de 6,5’’. Remboursement de 50€ pour l’achat d’un moto e7 plus.

moto g8 power

Le moto g8 power associe autonomie et confort visuel. Il est doté d’une batterie de 5000 mAh et d’un écran FHD+ de 6,4’’. De quoi naviguer et profiter de tous les contenus multimédias sans avoir à se soucier d’être à court d’énergie. Remboursement de 50€ pour l’achat d’un moto g8 power.

moto g9 power

Le moto g9 power est le champion de l’autonomie avec sa batterie de 6000 mAh, offrant ainsi jusqu’à 3 jours d’utilisation sans interruption, et sa recharge rapide TurboPower™ 20W. C’est aussi le premier moto g équipé d’un appareil photo principal de 64 MP, pour des photos d’une clarté et d’une précision exceptionnelles. Le compagnon idéal pour capturer tous les instants du quotidien l’esprit tranquille. Remboursement de 100€ pour l’achat d’un moto g9 power.