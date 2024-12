Le marché du smartphone affiche de solides résultats au 3ᵉ trimestre 2024

Le marché mondial des smartphones confirme sa résilience en affichant des résultats positifs pour le troisième trimestre 2024. Selon un rapport récent de TrendForce, les principaux acteurs du secteur continuent de dominer malgré des conditions économiques fluctuantes.

La firme d’analyse TrendForce, reconnue pour ses études précises du marché technologique, dévoile des chiffres encourageants pour ce trimestre. Avec une demande mondiale légèrement renforcée et une gestion stratégique des stocks, les fabricants ont réussi à maintenir des volumes de production stables. En conséquence, le marché enregistre une croissance modérée mais significative.

Les leaders du marché confirment leur position

Samsung conserve sa place dominante

Avec un large éventail de modèles adaptés à tous les segments, Samsung reste en tête du classement des ventes mondiales. Ses séries Galaxy, notamment les appareils de milieu de gamme, continuent de séduire un large public grâce à leur excellent rapport qualité-prix et des performances techniques compétitives.

Apple et sa stratégie premium

De son côté, Apple tire profit de la sortie récente des iPhone 15 et 15 Pro, qui intègrent des fonctionnalités innovantes comme l’USB-C et des améliorations notables en photographie. Ces modèles haut de gamme lui permettent de renforcer sa part de marché, en particulier dans les régions clés comme l’Amérique du Nord et l’Europe.

Une progression marquée en Asie

Les constructeurs asiatiques tels que Xiaomi, Oppo, et Vivo ont également enregistré des performances notables. La concurrence accrue dans le segment des smartphones abordables leur permet de s’imposer, notamment sur les marchés émergents. TrendForce souligne que ces marques misent sur des innovations comme la charge ultra-rapide et des designs élégants pour attirer les consommateurs.

Le rôle des nouvelles technologies

La montée en puissance des modèles pliables

Les smartphones pliables gagnent progressivement en popularité, grâce à une adoption croissante dans les marchés matures. Samsung, Huawei, et d’autres constructeurs innovent dans ce domaine, rendant ces appareils plus accessibles et durables. TrendForce prévoit une accélération de cette tendance pour 2025.

La 5G comme catalyseur

La 5G continue de stimuler le renouvellement des appareils. Les fabricants investissent dans des modèles compatibles pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les grandes villes où l’infrastructure 5G s’étend rapidement.

Les défis à venir pour l’industrie

Malgré ces résultats encourageants, le marché reste soumis à des défis tels que la hausse des coûts de production et l’instabilité géopolitique. Les constructeurs devront également trouver des moyens de maintenir l’intérêt des consommateurs face à une saturation progressive du marché des smartphones traditionnels.

Récapitulatif technique

Résultats solides pour le 3ᵉ trimestre 2024, confirmés par TrendForce.

Samsung domine grâce à un catalogue équilibré.

Apple capitalise sur les modèles iPhone 15 et 15 Pro.

Croissance significative pour Xiaomi, Oppo, et Vivo sur les marchés émergents.

Montée en puissance des smartphones pliables et de la 5G.

Les défis incluent la hausse des coûts et la saturation du marché.

