Le marché chinois du smartphone ralentit au troisième trimestre

Le marché chinois des smartphones marque un nouveau repli au troisième trimestre, confirmant une tendance baissière amorcée depuis plusieurs trimestres. Malgré les efforts de relance et le lancement de nouveaux modèles, les ventes continuent de fléchir dans un contexte économique encore incertain.

La Chine, longtemps leader en volume sur le marché mondial, voit son dynamisme s’éroder progressivement. Cette évolution met en lumière un changement de comportement des consommateurs et des défis structurels auxquels font face les constructeurs locaux comme internationaux.

Une baisse persistante malgré les lancements

Le troisième trimestre 2025 a enregistré une baisse de 5 % des expéditions de smartphones en Chine par rapport à la même période l’année précédente. Cette contraction intervient alors que plusieurs marques ont multiplié les lancements de nouveaux modèles, misant sur l’innovation technologique pour séduire une clientèle en quête de performance.

A relire : MWC 2025 : Qualcomm X85 : un modem-RF 5G conçu pour une connectivité plus rapide et plus efficace Qualcomm a récemment annoncé le modem-RF X85, une solution avancée conçue pour améliorer la connectivité 5G sur une large gamme d’appareils. Ce modèle promet des débits plus rapides, une meilleure autonomie énergétique…

Mais les nouveautés ne suffisent plus à relancer la dynamique. La saturation du marché, conjuguée à une durée de conservation des appareils de plus en plus longue, freine les achats de renouvellement. Le consommateur chinois semble désormais plus rationnel, moins impulsif dans ses choix.

Une économie en ralentissement

L’état général de l’économie chinoise pèse également sur la consommation électronique. Entre ralentissement de la croissance, tensions géopolitiques et incertitudes liées à la politique intérieure, le climat économique incite à la prudence. Les ménages préfèrent différer leurs achats non essentiels, y compris les smartphones.

Ce climat défavorable affecte directement les ventes, même pendant des périodes traditionnellement fortes comme le « 618 Shopping Festival » ou la rentrée de septembre. Les chiffres confirment que ces événements n’ont pas suffi à inverser la tendance.

Les marques locales en repositionnement

Face à cette situation, les constructeurs chinois repensent leur stratégie. Si certains continuent d’innover sur le segment haut de gamme pour rivaliser avec les acteurs internationaux, d’autres recentrent leur offre sur des modèles plus accessibles, misant sur le rapport qualité-prix et l’optimisation logicielle.

La guerre des prix entre les marques chinoises s’accentue. Pour conserver leurs parts de marché, elles doivent jongler entre marges réduites et investissements dans la R&D. Une équation difficile à résoudre, surtout dans un contexte où les volumes ne sont plus assurés.

Une reprise fragile pour Apple et les marques premium

Apple, souvent considéré comme un baromètre du haut de gamme en Chine, connaît une performance en demi-teinte sur le trimestre. Bien que son positionnement reste solide dans certaines grandes villes, les données indiquent une pression concurrentielle accrue des marques locales qui montent en gamme.

D’autres acteurs internationaux peinent à conserver leur visibilité sur ce marché complexe, où les préférences des utilisateurs évoluent rapidement. La fidélité à une marque n’est plus garantie, et les choix se font souvent sur des critères pratiques et budgétaires.

Vers une stabilisation ou un nouveau cycle ?

Le marché chinois est en mutation. Si la baisse actuelle peut inquiéter, certains analystes y voient une période de transition vers un marché plus mature. L’avenir pourrait être marqué par une stabilisation des volumes, avec des consommateurs mieux informés et plus exigeants.

Les constructeurs doivent désormais composer avec cette nouvelle donne. Il ne s’agit plus seulement de proposer des smartphones puissants, mais aussi de repenser l’écosystème, l’expérience utilisateur, et les services associés pour maintenir l’intérêt sur le long terme.

Récapitulatif technique

Baisse globale des expéditions : -5 % au T3 2025

Saturation du marché : allongement du cycle de renouvellement

Impact économique : ralentissement de la consommation

Réponses des marques locales : repositionnement, guerre des prix

Tendances haut de gamme : Apple en repli, pression concurrentielle accrue

Évolution structurelle : marché en transition vers la maturité

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

