Bon plan Galaxy S25FE 128 Go : Samsung baisse le prix de son modèle Entreprise Edition

Le Galaxy S25FE 128 Go dans sa version Entreprise Edition s’affiche actuellement avec une réduction de 150 € chez Boulanger. Un tarif révisé qui rend cette déclinaison plus accessible, tout en conservant ses atouts techniques pour les professionnels et les utilisateurs avancés. Zoom sur un bon plan qui pourrait bien séduire au-delà du secteur pro.

Le constructeur sud-coréen Samsung étoffe sa gamme avec ce modèle pensé pour répondre aux exigences du monde de l’entreprise. Cette version « FE » (Fan Edition) s’inscrit dans une logique de compromis entre performance et accessibilité, tout en apportant une couche de services et de garanties supplémentaires dédiés au monde professionnel.

Une version Entreprise qui cible les usages intensifs

Le Galaxy S25FE Entreprise Edition ne se limite pas à un simple changement de packaging. Ce modèle propose une durabilité logicielle renforcée, avec quatre ans de mises à jour de sécurité garantis, un accès à la suite Knox pour la gestion sécurisée des terminaux, ainsi qu’une garantie de deux ans étendue. Ces caractéristiques sont pensées pour les flottes d’entreprise, mais profitent aussi aux particuliers en quête d’un smartphone fiable et maintenu dans le temps.

Design soigné et écran AMOLED toujours aussi net

Le design du Galaxy S25FE conserve les lignes classiques des modèles Samsung, avec un écran AMOLED de 6,4 pouces à la dalle fluide 120 Hz. La définition Full HD+ assure une lisibilité optimale dans toutes les conditions, tandis que la luminosité adaptative permet une consultation agréable même en plein soleil. Le dos mat et le cadre en aluminium apportent une touche de sobriété appréciée dans les environnements professionnels.

Performances solides avec une puce maison Exynos

Sous le capot, Samsung mise sur sa propre puce Exynos 2400, accompagnée de 8 Go de RAM. Cette configuration assure une bonne fluidité au quotidien, que ce soit pour le multitâche, les appels vidéo ou les applications de bureautique. Les jeux 3D les plus gourmands sont également pris en charge sans surchauffe excessive. Le stockage interne de 128 Go reste suffisant pour la majorité des usages, bien qu’on puisse regretter l’absence de port microSD.

Autonomie et charge rapide maîtrisées

La batterie de 4500 mAh assure une journée complète d’autonomie en usage mixte. Samsung promet jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, un chiffre confirmé par les premiers retours utilisateurs. Côté recharge, on retrouve la charge rapide 25 W via USB-C. Un chargeur compatible est toutefois à prévoir séparément, conformément à la politique actuelle de la marque. La recharge sans fil est absente, un choix cohérent au regard du positionnement tarifaire de ce modèle.

Une politique logicielle tournée vers la sécurité

L’argument majeur de cette version Entreprise Edition reste l’intégration du Samsung Knox Suite, qui permet un contrôle avancé de l’appareil à distance, le chiffrement des données et la gestion des applications professionnelles. En plus, la promesse de quatre ans de mises à jour logicielles et de cinq ans de correctifs de sécurité le place parmi les meilleurs élèves Android du moment en termes de longévité.

Récapitulatif technique