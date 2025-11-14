Comment partager son mot de passe Wi-Fi sous iPhone ou Android ?

Partager son mot de passe Wi-Fi n’a jamais été aussi simple, que ce soit entre appareils Apple, Android ou même avec des invités. Fini le temps où il fallait épeler un mot de passe long et complexe, il existe désormais des méthodes rapides et sécurisées.

Avec la généralisation des connexions sans fil à la maison, au bureau ou en déplacement, les besoins de partage du mot de passe Wi-Fi entre appareils se multiplient. Android et iOS ont chacun développé des fonctionnalités pratiques pour faciliter cette action, sans compromettre la sécurité.

Le partage de Wi-Fi entre iPhones : une intégration fluide

Apple a mis en place une méthode quasi invisible pour partager le Wi-Fi entre ses appareils. Il suffit que les deux iPhones soient à proximité, que le Bluetooth soit activé et que les deux utilisateurs soient enregistrés dans les contacts respectifs. Lorsqu’un appareil non connecté tente d’accéder au Wi-Fi, une fenêtre surgit sur l’iPhone déjà connecté, proposant de partager automatiquement le mot de passe.

Cette méthode fonctionne également entre un iPhone et un iPad ou un Mac. L’expérience est fluide, sans avoir besoin d’afficher ou de taper manuellement le mot de passe, tout en restant limitée à l’écosystème Apple.

Partager une connexion Wi-Fi depuis Android : le QR code à l’honneur

Sur Android, la stratégie repose davantage sur la génération d’un QR code. En accédant aux paramètres Wi-Fi, l’utilisateur peut sélectionner le réseau auquel il est connecté, puis générer un QR code à afficher à l’écran. L’autre appareil, qu’il soit Android ou iOS, n’a qu’à scanner ce code pour se connecter instantanément.

Cette fonctionnalité est disponible depuis Android 10, bien que les interfaces puissent varier légèrement selon les surcouches constructeurs (Samsung One UI, Xiaomi MIUI, etc.). Elle offre un bon compromis entre sécurité et simplicité.

Le cas des appareils entre Android et iOS : quelles solutions hybrides ?

Partager un mot de passe Wi-Fi entre un iPhone et un smartphone Android reste un peu plus contraignant. Apple ne permet pas de générer un QR code directement depuis les réglages iOS. Il faudra alors recourir à des solutions externes comme des générateurs de QR code sur des sites web sécurisés, ou utiliser une app tierce.

À l’inverse, un appareil Android pourra partager sans difficulté son QR code à un iPhone, à condition que celui-ci utilise l’application Appareil photo ou une application compatible avec la lecture de QR codes.

Pourquoi cette fonctionnalité est-elle de plus en plus cruciale ?

Avec la multiplication des objets connectés et l’exigence d’un accès Internet rapide dans chaque environnement, faciliter le partage du mot de passe Wi-Fi est devenu essentiel. Que ce soit pour connecter un ordinateur, une tablette ou même une imprimante Wi-Fi, ces méthodes permettent un gain de temps considérable.

Dans un contexte professionnel, la capacité à connecter rapidement un collègue ou un invité à un réseau sans devoir leur transmettre les identifiants sensibles est aussi un point fort en matière de sécurité.

Astuces pour partager un mot de passe sans le montrer

Pour ceux qui ne souhaitent pas afficher leur mot de passe en clair, il est conseillé d’utiliser les QR codes ou les fonctions de partage automatique. Sur iOS, cela évite à l’autre utilisateur de voir le mot de passe à l’écran. Sur Android, certains constructeurs intègrent une option pour cacher le mot de passe derrière le QR code, en masquant les caractères.

Une autre solution consiste à configurer un réseau invité via le routeur. Ce réseau secondaire permet de donner un accès Internet à vos visiteurs sans les autoriser à accéder à vos appareils ou fichiers partagés.

Récapitulatif technique

iOS (Apple) : Partage automatique via Bluetooth Fonctionne entre iPhone, iPad et Mac Nécessite que les deux contacts soient enregistrés

Android (10 et versions ultérieures) : QR code généré dans les paramètres Wi-Fi Lecture possible depuis n’importe quel smartphone

Android vers iOS : Utilisation possible du QR code avec l’appareil photo iOS

iOS vers Android : Pas de fonction native de partage QR Utilisation d’apps ou générateurs tiers nécessaire

Options supplémentaires : Réseau invité via le routeur Cacher le mot de passe dans l’interface de partage



