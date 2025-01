Gemini élargit ses capacités pour une meilleure intégration avec les applications et services Google

Google continue de perfectionner son intelligence artificielle, et avec Gemini, l’assistant devient encore plus polyvalent. Désormais, il peut interagir avec un éventail élargi d’applications et de services Google en français, rendant l’expérience utilisateur plus intuitive et efficace.

Gemini et Google : une collaboration toujours plus fluide

Depuis son lancement, Gemini s’est distingué par sa capacité à se connecter aux services phares de Google tels que Gmail, Drive ou encore Maps. Cela permettait notamment aux utilisateurs de retrouver un e-mail important, planifier un itinéraire ou encore accéder à des fichiers stockés dans le cloud. Aujourd’hui, Google pousse l’intégration encore plus loin, ajoutant une compatibilité accrue avec des services tels que Google Calendar, Tasks, Keep, et même certaines applications de messagerie comme Google Messages.

A relire : Gemini débarque sur iPhone : Google enrichit son offre d’assistant personnel IA Google annonce le lancement de son application Gemini pour iPhone, un assistant personnel alimenté par l’intelligence artificielle. Disponible gratuitement sur l’App Store, cette application dédiée vise à rendre l’IA accessible, intuitive et…

Une assistance encore plus intelligente sur Android

Avec cette mise à jour, Gemini sur Android devient capable d’exécuter des commandes simples qui facilitent la gestion du quotidien. Voici quelques exemples concrets :

Planification : « Prévois une réunion pour le 14 février à 12h30, intitulée “déjeuner de la Saint-Valentin”. »

Communication : « Écris un message expliquant que je suis malade et envoie-le à [nom du patron]. »

Organisation personnelle : « Ajoute “faire les courses” à ma liste de choses à faire. »

Fonctionnalités natives : « Mets un réveil pour demain matin à 7h » ou encore « Allume la lampe de poche. »

Avec des commandes naturelles, Gemini démontre son adaptabilité et sa compréhension avancée du langage.

Une gestion intuitive des contenus multimédias

Gemini ne s’arrête pas là. L’intelligence artificielle de Google permet désormais d’analyser les images et les pages web présentes sur l’écran pour automatiser des tâches spécifiques. Par exemple :

Prenez une photo d’une affiche de concert incluant plusieurs dates et demandez : « Ajoute ceci à mon calendrier. »

Capturez une recette et dites : « Envoie cette recette à Christophe par message. »

Ces fonctionnalités ouvrent la voie à une utilisation plus fluide et contextuelle, transformant Gemini en un véritable assistant multitâche.

Une compatibilité étendue et un avenir prometteur

Les nouvelles fonctionnalités de Gemini sont déjà déployées sur Android, et Google prévoit leur arrivée sur iOS dans les semaines à venir. Cette stratégie d’expansion vise à rendre l’assistant accessible à une audience encore plus large.

De plus, cette mise à jour démontre l’engagement de Google à adapter ses produits au marché francophone. En intégrant pleinement le français dans les nouvelles extensions, l’entreprise répond à un besoin croissant de services en langue locale, particulièrement en Europe et en Afrique.

Récapitulatif technique

Voici un aperçu des nouvelles capacités de Gemini :

Applications compatibles : Google Calendar, Google Tasks, Google Keep, Google Messages.

: Google Calendar, Google Tasks, Google Keep, Google Messages. Commandes supportées : Planification de réunions. Ajout de rappels et tâches. Envoi de messages et appels. Gestion d’alarmes et fonctions natives (lampe de poche, enregistrement vidéo).

: Interaction avec le contenu multimédia : Analyse d’images et de pages web pour une gestion automatique.

: Analyse d’images et de pages web pour une gestion automatique. Langue : Support complet en français.

: Support complet en français. Plateformes : Disponible sur Android, déploiement prévu sur iOS.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.