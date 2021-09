La photographie mobile à l’Honneur au Musée de la Photographie à Charleroi.

Le Musée de la Photographie à Charleroi, une sommité dans son domaine qui reçoit plus de 50.000 visiteurs par an, a décidé de mettre davantage à l’honneur la photographie mobile.

La photographie mobile a pris ces dernières années le pas sur la photographie dite « classique » prise avec un appareil photo numérique ou argentique. Le Musée de la Photographie à Charleroi, une sommité dans son domaine qui reçoit plus de 50.000 visiteurs par an, a décidé de mettre davantage à l’honneur la photographie mobile.

Avec l’arrivée des premiers appareils photo numérique, un « duel » entre les puristes de l’argentique et les nouveaux utilisateurs d’appareils photos numérique. Depuis quelques années maintenant, un autre acteur est venu s’insérer dans la danse. Cet autre acteur c’est le smartphone ou téléphone mobile.

En effet, ces dernières années, les téléphones portables sont devenus de plus en plus performant en proposant des capteurs au rendu surprenant. On pense en outre aux fonctions zoom qu’offrent certains smartphones.

Le Musée de la Photographie à Charleroi avant-gardiste ?

En mettant la photographie mobile à l’honneur, le musée a pour objectif de souligner son importance grandissante dans le milieu de la photographie et de répondre aux tendances de la société.

« En tant que musée, nous nous devons d’incarner la représentation la plus exacte du monde actuel et d’anticiper l’avenir en soutenant la jeune création. C’est pourquoi le Musée de la Photographie porte, dès maintenant, une attention à ce nouveau medium artistique. Comme nombre d’innovations permettant la réalisation d’œuvres d’art, la photographie mobile pourrait, à terme, se retrouver dans les collections des musées. »

déclare Selin Eskin, Marketing Manager au sein du Musée de la Photographie.

Et pour l’occasion, le musée belge s’associe à Huawei Belgique dans le cadre du concours « NEXT IMAGE ».

Le partenariat avec Huawei Belgique a pour but de proposer un création artistique associée à la photographie. Cela passera par la création de conseils et d’astuces au sujet de la photographie via smartphone. L’idée ici est d’apporter des « techniques » sur la prise de photos depuis un smartphone.

En outre, les deux partenaires proposeront la création de tips&tricks qui seront organisés via les différents canaux du musée, son site web et via la communauté Huawei. De plus, À cette occasion, le Musée de la Photographie a accepté de figurer parmi les membres du jury de l’édition belge des NEXT IMAGE Awards.