Bon Plan : 200€ de remise sur l’Ordinateur portable Asus UX425JA-BM157T Numpad.

Ne vous fiez à son format ultra compact et poids plume, l’ASUS Zenbook UX425JA-BM157T possède de quoi répondre à tous vos besoins professionnels et personnels. Processer Intel Core i5, écran full HD, Wi-Fi 6 ultra-rapide, ASUS n’a pas lésiné pour proposer un ordinateur polyvalent et ultra-portable.

Caractéristiques techniques :