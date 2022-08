Est-ce que l’iPhone 14 sera présenté le 7 septembre ? Ben oui !

Est-ce que l’iPhone 14 sortira auprès du grand public au mois de septembre ? Il se pourrait bien que celui-ci soit présenté lors du Keynote qui aura lieu le 7 septembre. Suspense pour tous les Apple Geek.

L’annonce d’une conférence de presse chez Apple est toujours un moment important dans le monde du high-tech et des Geek pour ne pas dire aussi des fans de la marque. Et depuis quelques années, Apple a pris l’habitude de présenter son nouveau smartphone pour « la rentrée scolaire » soit début septembre. Cette année une fois de plus la marque annonce une conférence de presse prévue le 7 septembre à 10h. À quoi faut-il s’attendre ? Le lancement du nouvel iPhone ?

iPhone 14, quoi de neuf ce que l’on sait ?

L’annonce a été faite via Twitter concernant le lancement de la conférence de presse. Dès lors, vu que ça tombe dans la bonne période, on devrait très certainement voir débarquer le nouvel iPhone 14. Selon les dernières rumeurs qui circulent, le nouvel iPhone 14 pourrait bien changer la donne. Effectivement, il se pourrait que le nouveau venu se rapproche davantage d’un iPhone 13 Pro ou MAX que du mini. Certains rumeurs font même état que la version mini pourrait bien disparaitre.

Selon certaines sources, Apple aurait prévu d’intégrer certaines fonctionnalités sur ce nouvel iPhone qui devraient permettre à la marque de se distinguer face à son concurrent Samsung et aux autres. Il faudra voir ce qu’il en est sur ce point. On peut supposer que la marque à la pomme devrait apporter des améliorations au niveau des capteurs photo, profiter de ses dernières puces pour accroitre les performances du téléphone et bien d’autres choses encore.

Notamment sur ce point, les capteurs avant qui devraient enfin mettre fin à la fameuse encoche que proposait jusqu’à présent Apple et qui laissait un grand vite au sein de l’écran. Sur le nouveau venu, seuls deux « trous » seront présents. Autre détail, Apple pourrait encore et toujours conserver comme connecteur son fameux connecteur Lightning en lieu et place du très célèbre port USB-C. Chose étonnant quand on sait que la norme de l’USB-C a été imposée comme standard.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est du prix par contre, c’est toujours l’incertitude. De fait, Apple sera-t-il prêt à réduire le prix de son téléphone dans cette période de crise qui fait réfléchir les consommateurs quant à l’achat d’un smartphone qui pour certaines configurations coute l’équivalent d’un mois de salaire en Europe voir plus dans les produits d’Asie. On découvrira tout ça d’ici une dizaine de jours.