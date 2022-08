KUBB Mini, un PC en forme de cube qui tient dans le creux de la main.

La société française Bleu Jour nous annonce qu’elle présentera son KUBB Mini sur le salon de l’IFA à Berlin, un ordinateur en forme de cube qui tient dans une main.

Si vous ne connaissez pas encore la marque Bleu Jour, c’est que vous n’avez pas assez trainer sur notre site. Mais ce n’est pas grave, on vous fait, un rappel. La société est une société française qui s’est spécialisée dans des ordinateurs de bureau atypique au design qui interpelle. Sur ce dernier segment, on aime ou on n’aime pas c’est un fait. La marque propose des ordinateurs de bureau avec généralement de grosses configurations. Que ce soit pour le gaming avec une tour au design futuriste ou comme son modèle « Kubb », un ordinateur de bureau en forme de cube qui pourra siéger sur le bureau.

KUBB Mini, présentation à l’IFA.

À l’occasion de l’IFA qui se tiendra d’ici une semaine à Berlin, la marque a décidé de jouer la carte de la surprise et du tout petit avec ce KUBB Mini. Alors, pour garder le suspense on ne connait pas encore ce qui se cache sous cet ordinateur. En revanche ce que l’on sait c’est qu’il est tout petit. De fait, comme le montre la photo reçue par la marque, on voit que le KUBB Mini tient allègrement dans une main.

Aux vues de ce que l’on a pu voir, l’ordinateur doit mesurer environ 5cm d’arête par côté. En outre, on peut voir qu’il est équipé de deux connecteurs d’antennes. Donc pas de doute possible il y a bien du Wi-Fi dans cette mini machine. Sur une des faces, on découvre aussi qu’il y a un port USB 3.0ce qui pourrait être un port USB-C et peut-être un port RJ45.

Pour ce qui est du reste, on n’en sait pas plus et il faudra attendre l’IFA la semaine prochaine pour le découvrir. Mais pour les plus curieux, rassurez-vous, nous avons rendez-vous avec la marque à Berlin. On aura donc en main KUBB Mini. Par ailleurs, le constructeur français nous annonce qu’il devrait présenter également d’autres produits de son cru.

Prix et Disponibilité.

Rendez-vous donc la semaine prochaine ou la suivante pour plus d’informations sur ce petit ordinateur cubique et ses performances. On devrait sans doute également avoir plus d’informations concernant son prix.