Vivez le live en direct de l’iPhone 14 !

Si vous avez oublié qu’Apple va présenter son nouvel iPhone 14 aujourd’hui à 19h00, pas de soucis on est là pour vous le rappeler.

Apple profite toujours du mois de septembre pour dévoiler son nouvel iPhone. Cette année 2022 n’échappe pas à la règle et c’est bien aujourd’hui, mercredi, que cet évènement aura lieu. Si vous ne faites pas partie des heureux invités du Keynote d’Apple pas de panique, la conférence de presse sera retransmise en direct sur internet. Si vous ne savez pas comment, on vous explique.

iPhone 14, ouverture ce soir à 19h00 heure française.

Alors, oui en effet, cet aujourd’hui le lancement et la présentation du tout nouvel iPhone d’Apple, l’iPhone 14. Si vous ne le savez pas encore, il y a de nombreuses rumeurs qui courent concernant ce nouveau smartphone d’Apple. Alors oui bien sûr on sait déjà qu’il profitera de la dernière puce d’Apple, qu’il sera 5G, et qu’il devrait couter plus cher que les autres. On devrait d’ailleurs sans doute une fois de plus atteindre les 1000€ pour ce nouveau smartphone d’Apple.

Il semblerait aussi selon certaines rumeurs que la version mini ne sera plus reconduite sur l’iPhone 14. Il faudra donc suivre avec attention pour voir si c’est le cas ou non. A noter au passage qu’Apple proposera tout de même 4 variantes de son smartphone avec les iPhone 14, iPhone 14Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

On sait aussi que les différents modèles seront proposés avec des capacités mémoire de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. On sait aussi que selon les versions, il sera possible d’avoir des teintes différentes. Voilà vous avez déjà ainsi une grosse partie des informations concernant le nouveauvenu d’Apple.

Ah oui, on allait presque oublié de vous fournir le lien du Live, directement accessible depuis le site d’Apple.