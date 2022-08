DJI Avata, le nouveau drone de DJI en approche !

DJI, leader mondial des drones civils nous présente son DJI Avata. Ce nouveau venu au sein de la marque est un nouveau drone qui selon la marque est « révolutionnaire qui offre une expérience de vol immersif inégalée ».

Il y a quelques années un marché a connu une évolution fulgurante et est apparu auprès du grand public. Ce marché c’est celui des drones grand public. Et dans ce segment on a pu découvrir des drones de tout type allant de la plus petite basique pour les enfants de 10 ans aux drones pour adultes ou grand ado piloté par smartphone ou avec des télécommandes impressionnantes. On avait d’ailleurs eu l’occasion de tester quelques modèles de chez Parrot à l’époque.

DJI Avata, un drone grand public de type FPV (vue à la première personne).

Ce nouveau venu exploite pleinement le savoir-faire de la marque et ses produits dérivés. Ainsi la marque nous confirme que ce drone peut être utilisé avec les nouvelles DJI Goggles 2 et le contrôleur de mouvement intuitif DJI.

Et pour le coup une fois de plus, DJI mise sur la vitesse, l’agilité du drone. Pour ce faire, le DJI Avata est doté d’un châssis qui ne pèse que 410 grammes. Le drone est équipé de quatre moteurs avec hélice et possède des protecteurs d’hélice aérodynamiques. Afin de ne pas exploser trop vite les hélices.

La marque souligne également qu’elle a concentré ses efforts sur la partie caméra de son drone. Ainsi ce nouveau drone DJI Avata est équipé d’une caméra stabilisée, dotée d’un capteur 1/1.7“ CMOS avec 48 millions de pixels effectifs. Un capteur qui permet de capturer et faire des vidéos 4K / 60fps et des vidéos 2.7K / 50/60/100/120fps. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie du drone, DJI annonce une autonomie de vol d’environ 18 minutes.

Prix et Disponibilité.

DJI Avata est disponible dès aujourd’hui sur la boutique en ligne de la marque et chez la plupart des détaillants agréés, dans plusieurs configurations. Une version autonome de DJI Avata se vend à partir de 579 EUR.