Qualcomm, objectif de ventes revues à la baisse !

Le géant du microprocesseur pour smartphone vient d’annoncer qu’il allait revoir ses objectifs de ventes à la baisse pour le prochain trimestre. Qualcomm serait-il craintif ou tempéré sa cote en bourse ?

Qualcomm, un nom qui sonne comme un mastodonte dans le monde des puces électroniques dans le segment de l’ICT et des smartphones. En effet, le constructeur a su attraper le virage du smartphone pour venir se hisser après une décennie comme un poids lourd de l’industrie.

Ainsi, la marque a profité de l’apogée du smartphone pour venir asseoir sa notoriété et développer son business modèle. Et si l’entreprise se porte plutôt bien, elle reste prudente. Ainsi, le directeur financier Akash Palkhiwala a confirmé sa volonté de rester prudent et de réduire ses objectifs en terme de vente.

Qualcomm, une baisse pour mieux rebondir en bourse ? Ou réelle analyse du marché.

Pour le directeur financier Akash Palkhiwala, cette décision est liée au fait que selon lui, la migration vers la 5G ne sera pas visible pour la fin de ce trimestre. Ainsi, il vise davantage le deuxième trimestre fiscal qui devrait profiter pleinement de la migration par le grand public ce smartphone 4G vers des smartphones 5G.

Une croissance qui devrait ensuite selon lui rester constante. Par ailleurs, on vous rappelle que le marché chinois stagne quelque peu. Cependant, de plus en plus d’opérateurs à travers le monde devraient démarrer leurs plans de réseaux 5G cette année.

On peut donc s’attendre à un certain temps d’adaptation. Temps d’adaptation qui sera nécessaire pour que les abonnés mobiles de ces opérateurs migrent vers un smartphone 5G. Bien sûr, pour cela il faudra d’une part des offres des opérateurs, mais aussi et surtout un usage tangible.

Toutefois, les analystes ont prédit que les recettes de Qualcomm augmenteraient chaque trimestre tout au long de l’année.

Les revenus seront de 4,9 à 5,7 milliards de dollars (US) au cours du deuxième trimestre fiscal, qui se terminera en mars, a déclaré la société basée à San Diego dans un communiqué selon la publication.

Les données compilées par Bloomberg montrent que les analystes ont prédit en moyenne 5,1 milliards de dollars. Les ventes et les bénéfices du premier trimestre fiscal ont également dépassé les estimations.