Huawei banni des Etats-Unis par la FCC ?

La FCC serait en passe de faire passer de nouvelles interdictions à l’encontre de Huawei. Selon certaines rumeurs, les sanctions affligées au constructeur chinois depuis maintenant plusieurs années pourraient encore se durcir selon certaines sources proches des membres de la FCC.

Petit rappel sur cette saga ou plutôt cette offensive américaine à l’encontre du constructeur chinois Huawei qui fait rage depuis plusieurs années. L’histoire avait débutée en 2018 pour se concrétiser début 2019 lorsque sous la présidence de Donald Trump, les américains avait décidé de mettre Huawei sur liste noire pour raisons de sécurité d’états. Depuis, les contraintes se sont amplifiées pour Huawei qui a du revendre Honor et aussi faire face à l’absence de tractations commerciales avec toute entreprise américaine. Ce qui réduisait fortement ses possibilités notamment dans le segment du smartphone.

Les produits Huawei interdit de vente sur le territoire américain.

Alors, les rumeurs concernant les nouvelles réglementations vis-à-vis de Huawei porterait sur la vente de ses appareils sur le sol américains. De fait, la FCC entend faire passer une loi, une première du genre aux USA, qui interdirait la vente des appareils Huawei pour raison de sécurité sur son territoire. Mais pas tous les appareils de la marque.

Effectivement, selon toujours ces rumeurs, l’interdiction ne s’appliquerait qu’aux ventes d’équipements neufs, ce qui signifie que Huawei serait toujours en mesure de vendre des équipements déjà approuvés par la FCC.

Cependant, tout autre produit ne pourrait donc plus être commercialisé. Or, depuis un moment, Huawei ne reçoit plus de licences de la part de la FCC suite aux annonces faites par les américains qui annonçaient que les équipements de Huawei (notamment pour la 5G) étaient infiltré par le gouvernement chinois et que celui-ci récoltait des informations précieuses sur les dits équipements.

Huawei n’est pas la seule entreprise touchée.

On notera au passage que suite à ces conclusions, une loi a également été votée qui interdit la FCC d’octroyer des licences aux équipements radio fabriqués par des entreprises considérées comme des menaces pour la sécurité nationale. Huawei n’est d’ailleurs pas la seule entreprise à être impactée par cette loi.

Un nouveau coup dur donc pour Huawei qui voit le marché américain devenir de moins en moins prolifique.