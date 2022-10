Fossil Gen 6 Wellness Edition, la nouvelle montre connectée du groupe Fossil.

Avec cette nouvelle Fossil Gen 6 Wellness Edition, le groupe Fossil nous dévoile une nouvelle montre connectée orientée comme son nom l’indique santé et bien-être. Une montre connectée qui se présente tel un bijou d’horlogerie plus qu’un produit high Tech pour geek.

Fossil, derrière ce nom se cache une entreprise qui s’est destinée au segment de l’horlogerie. La marque est issu d’ailleurs de l’entreprise « Fossil Group » qui conçoit des montres sous sa propre marque mais aussi pour d’autres marques comme par exemple les montre Michael Kors.

Fossil Gen 6 Wellness Edition, la santé avant tout.

Alors, la toute grosse nouveauté pour ce modèle c’est son système d’exploitation. En effet la marque pour la première fois a décidé d’intégrer la dernière version de Wear OS by Google (Wear OS 3). Pour ce qui est des composant, la Fossil Gen 6 Wellness Edition hérite également de la nouvelle plateforme Snapdragon Wear™ 4100+ avec au passage l’adhésion du Bluetooth 5.0 LE. Pour ce qui est des différents capteurs, on notera la présence de la Mesure du taux de saturation en oxygène, un Accéléromètre, un Altimètre ainsi qu’un Capteur PPG de rythme cardiaque..

Le tout est assisté par 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Pour ce qui est de l’écran (ou cadran dans le cas d’une montre), Fossil a opté pour un écran rond 3,25 cm AMOLED Couleur/416 x 416/326 dpi.

La montre est également munie de trois boutons physiques qui offrent la possibilité d’interagir sur les différentes fonctions de la montre. Des boutons qui donnent encore un peu plus une impression de montre classique non connectée. Pour ce qui est du boitier de cette nouvelle Fossil Gen 6 Wellness Edition, il est proposé en 44mm en acier inoxydable.

Un boitier qui reçoit la certification 3 ATM en matière d’étanchéité. Il est en outre doté d’un système de fixation standard pour le bracelet. Il est ainsi possible d’inter changer le bracelet. Bracelet en silicone.

Connectivité tout azimut.

De fait, afin d’offrir le plus de possibilité à sa montre, Fossil a été généreux en matière de connectivité sans fil. Ainsi, on retrouve ici du Bluetooth 5.0 LE cité plus haut mais aussi du NFC SE et du Wi-Fi. Bref de quoi rester connecter à votre smartphone mais aussi à Internet.

Prix et Disponibilité.

La montre Gen 6 Wellness Edition est disponible mondialement dès aujourd’hui 17 octobre au prix de 299 € avec un assortiment de bracelets en silicone à 25 € chacun. Elle est proposée en trois versions avec un boitier noir, argenté ou rose-or.