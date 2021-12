Honor X30, le nouveau smartphone pour Noel d’Honor.

Avec ce nouvel Honor X30, la marque propose un nouveau smartphone à petit prix et vient ainsi gonfler sa gamme. Mais de quoi se compose ce nouveau venu chez Honor ?

Voilà désormais une bonne année que la marque Honor est devenue indépendante et s’est détachée de sa maison mère ; Huawei. Un détachement qui a dû être mis en place à la suite des directives américaines envers Huawei.

Honor X30, un entrée de gamme pas trop mal.

Alors, oui ce smartphone entre dans la catégorie des smartphones entrée de gamme ou du moins début milieu de gamme. Un téléphone mobile qui embarque un écran 6.81 pouces offrant une résolution 1080 x 2388 pixels. Il est propulsé par un processeur Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G 2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver.

Le processeur est accompagné de 6 GO ou 8 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 128Go ou 256 Go selon le modèle choisit.

On notera au passage que sur ce modèle, Honor n’a pas opté pour un lecteur de carte mémoire de type microSD.

Un capteur photo plus que correct.

Sur ce modèle Honor X30, le constructeur chinois a opté pour un triple capteur photo à l’arrière qui se compose comme suit ; un capteur 48 MP, f/1.8, 26mm grand-angles, un capteur 2 MP, f/2.4, macro et un capteur 2 MP, f/2.4. On notera au passage la présence d‘un capteur avant 16 MP, f/2.5.

Pour ce qui est de la connectivité, comme le processeur le souligne ce nouvel Honor X30 est équipé de 5G pour la partie téléphonie mobile data. On note aussi la présence d’une solution Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac) rétrocompatible. Avec une solution double bande. Plutôt pas mal pour un smartphone de cette catégorie.

Le Bluetooth 5.1 est également présent avec encore et toujours le support de l’AD2P et du LE. En revanche pas de NFC sur ce modèle qui ne prendra donc pas le paiement sans contact.

Enfin pour ce qui est de la batterie, la marque chinoise a opté pour une batterie Li-Po 4800 mAh. Une batterie qui sera chargée pour le Honor X30 par un chargeur USB-C d’une puissance de 66W.

Prix et Disponibilité.

Le téléphone est annoncé au prix approximatif de 200€.