Fin des licences d’exportation à Huawei pour les entreprises américaines.

Selon certaines sources, il semblerait que l’administration de Joe Biden ait décidé de suspendre complètement les licences d’exportation à Huawei pour les entreprises américaines. Mettant fin ainsi à toute activité et aux exceptions accordées à certaines entreprises.

Il semblerait que les Etats-Unis aient la dent dure face au géant chinois Huawei. En effet, souvenez-vous depuis 2019, Donald Trump à l’époque président des Etats-Unis avait décidé de mettre Huawei sur liste noir et de nommé l’entreprise comme ennemi public de l’Amérique. En cause, un problème d’espionnage de la part de Huawei qui transmettrait ses données au pouvoir chinois. Une affirmation qui jusqu’à présent n’a toujours pas été prouvée officiellement. Et pour certains, cela ressemble plus à une guerre économique pour l’avancée de la 5G et un contexte politico-économique.

Fin des licences d’exportation sans exceptions ?

Une situation qui avait mis à mal quelque peu le géant chinois notamment sur son segment du smartphone. Huawei avait d’ailleurs décidé de se séparer de sa marque fille Honor pour lui permettre d’évoluer. A la suite de quoi, de nombreux pays occidentaux ont décidés de se séparer de Huawei dans leurs installations réseau téléphonique.

Toutefois, les instances politiques américaines du commerce avaient décidés d’octroyer à certaines entreprises des licences temporaires qui leur permettait de commercer avec Huawei, Ce fut notamment le cas pour Qualcomm, Microsoft et d’autres qui ont pu ainsi continuer à travailler avec Huawei.

Et si au départ cela concernait la 5G, il se pourrait désormais que le nouvelles mesures visent également des technologies plus anciennes comme la 5G ou le Wi-Fi. Selon certaines sources proches du pouvoir, ces nouvelles mesures ont pour objectif de resserrer encore un peu plus l’étau sur Huawei.

Malgré tout, Huawei qui a dévoilé ses chiffres fin décembre ne montre qu’une légère baisse de son chiffres d’affaires globales pour 2022 par rapport à 2021. Bien évidemment, celui a fortement chuté entre 2019 et 2021 avec la perte d’une grosse partie des ventes de s division smartphone grand public. Une chute qui à relayer Huawei, leader du marché du smartphone en 2019 en fin de classement.

Reste à voir donc ce que ces nouvelles mesures feront comme dégâts à Huawei ou si au contraire la marque saura une nouvelle fois rebondir.