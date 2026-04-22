Bowers & Wilkins Px8 S2 : le casque premium s’offre deux nouveaux coloris Midnight Blue et Pearl Blue

Bowers & Wilkins poursuit l’élargissement de sa gamme audio haut de gamme avec deux nouvelles finitions pour le Bowers & Wilkins Px8 S2. Le casque sans fil premium de la marque britannique adopte désormais les coloris Midnight Blue et Pearl Blue. Une évolution qui renforce le positionnement lifestyle du modèle, tout en conservant ses performances audio reconnues.

Avec cette annonce du 22 avril 2026, la marque étoffe également l’offre globale de ses casques et écouteurs sans fil. Son catalogue atteint désormais 21 variantes de couleurs, un record pour le constructeur britannique spécialisé dans l’audio premium.

Bowers & Wilkins renforce son catalogue premium

Fondée au Royaume-Uni, Bowers & Wilkins s’est imposée comme une référence dans l’univers Hi-Fi et des casques premium. La marque est connue pour ses enceintes domestiques, ses collaborations automobiles et ses casques sans fil haut de gamme.

Avec ces nouvelles déclinaisons du Bowers & Wilkins Px8 S2, le fabricant poursuit sa stratégie consistant à mêler design raffiné, matériaux nobles et restitution sonore exigeante.

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Deux nouveaux coloris pour le Bowers & Wilkins Px8 S2

Le Bowers & Wilkins Px8 S2 est désormais proposé en Midnight Blue et Pearl Blue. Ces deux teintes rejoignent les versions déjà disponibles : Onyx Black, Warm Stone et McLaren Edition.

L’objectif est clair : offrir davantage de choix aux utilisateurs souhaitant associer performance audio et esthétique plus personnalisée. Sur un marché du casque premium, le design devient un critère d’achat aussi important que la fiche technique.

Des matériaux toujours orientés luxe

Les nouvelles versions conservent les éléments premium du modèle. Le Bowers & Wilkins Px8 S2 utilise un revêtement en cuir Nappa ainsi que des détails en aluminium assortis.

Ce positionnement le place face aux références les plus haut de gamme du secteur. La marque mise ici sur la durabilité perçue, le confort longue durée et une présentation plus luxueuse que celle de nombreux concurrents en plastique.

Une signature sonore toujours au cœur du produit

Si les nouveautés concernent surtout la finition extérieure, le Bowers & Wilkins Px8 S2 conserve les performances qui ont construit sa réputation.

La marque évoque une restitution audio de référence, déjà saluée par de nombreuses récompenses. Comme sur la précédente génération, on s’attend à retrouver :

un son détaillé

des basses maîtrisées

une scène sonore large

une écoute équilibrée

une réduction de bruit active performante

Le modèle vise clairement les utilisateurs recherchant un casque nomade sans compromis sur la qualité d’écoute.

Un prix premium à 729 euros

Le Bowers & Wilkins Px8 S2 en Midnight Blue et Pearl Blue sera commercialisé à partir du 22 avril 2026 au tarif de 729 €.

Ce positionnement tarifaire confirme son statut de casque très haut de gamme. Il se situe face aux modèles premium du marché, avec un argument centré sur les matériaux nobles, le confort et la musicalité.

Une gamme record de 21 variantes chez Bowers & Wilkins

Avec les récents lancements sur les Px7 S3 et Pi8, Bowers & Wilkins atteint désormais 21 références de coloris sur ses casques intra-auriculaires et circum-auriculaires.

Cette diversification montre une évolution du marché : les consommateurs attendent désormais autant de personnalisation visuelle que de performances techniques.

Positionnement sur le marché

Le Bowers & Wilkins Px8 S2 évolue sur le segment des casques Bluetooth premium à réduction de bruit active.

Ses concurrents naturels incluent :

Sony avec la gamme WH-1000X

avec la gamme WH-1000X Bose avec QuietComfort Ultra

avec QuietComfort Ultra Apple avec AirPods Max

avec AirPods Max Sennheiser avec Momentum Wireless

Le public cible reste composé d’utilisateurs recherchant une expérience sonore premium et un design distinctif.

Ce qu’il faut retenir

Le Bowers & Wilkins Px8 S2 gagne deux nouvelles finitions : Midnight Blue et Pearl Blue.

Le casque conserve son habillage en cuir Nappa et ses détails en aluminium.

Son prix reste fixé à 729 €.

La marque atteint désormais 21 variantes de couleurs dans sa gamme nomade.

L’objectif est de renforcer l’alliance entre audio premium et style.

FAQ : Bowers & Wilkins Px8 S2

Quelle est la nouveauté du Px8 S2 en 2026 ?

Deux nouveaux coloris rejoignent la gamme : Midnight Blue et Pearl Blue.

Quel est le prix du Bowers & Wilkins Px8 S2 ?

Le tarif annoncé est de 729 €.

Le Px8 S2 change-t-il techniquement ?

Non, les nouveautés concernent principalement la finition et le design extérieur.

Le Px8 S2 est-il un casque haut de gamme ?

Oui, il se positionne sur le segment premium avec matériaux nobles et performances audio avancées.

Combien de coloris sont disponibles ?

Le Px8 S2 est désormais proposé en cinq coloris.

Récapitulatif technique

Type : casque circum-aural sans fil

Connexion : Bluetooth

Finitions 2026 : Midnight Blue, Pearl Blue

Matériaux : cuir Nappa, aluminium

Prix : 729 €

Segment : premium

Usage : musique nomade, ANC, écoute haute fidélité

En résumé

Le Bowers & Wilkins Px8 S2 évolue sans changer sa formule audio. La marque ajoute deux coloris premium pour renforcer l’attractivité du modèle. À 729 €, il vise toujours le segment luxe du casque sans fil.

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