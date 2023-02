La 5G fournie par des avions avec BT et Stratospheric Platforms.

BT avec Stratospheric Platforms envisage de proposer de la 5G émise par des avions HAPS (High-Altitude Platform Station). Ces avions auront pour rôle de fournir de la 5G dans les zones éloignées du Royaume-Uni ou il est compliqué de venir installer des antennes.

Si de plus en plus de citoyens peuvent bénéficier d’une connectivité sans fil avec leur smartphone. En effet de plus en plus de zones en Europe sont couvertes par les opérateurs télécom. Toutefois certaines zones restent encore difficile à couvrir par les opérateurs. BT entend bien résoudre cette problématique au Royaume-Uni.

Des avions équipés d’antennes pour émettre de la 5G.

De fait, Le groupe BT s’est associé à la société aérospatiale Stratospheric Platforms en vue de placer une technologie d’antenne montée sur un avion High-Altitude Platform Station (HAPS). Cet avion aurait pour but de couvrir les zones du Royaume-Unis qui seraient dépourvues de 5G et sur lesquelles installer des antennes pourrait s’avérer compliqué.

Selon les deux partenaires, cette solution serait en mesure de délivrer un réseau 5G sur une zone de couverture de 15 000 km². De plus, le débit fourni pourrait atteindre les 150Mb/s. Pour BT cela correspond « à la mise en place de 450 mâts terrestres ».

Cette nouvelle technique pour mettre en place un réseau 5G par BT est pour le moins surprenante. De son coté, BT assure que selon les résultats du test cela permettra de réduire considérablement l’empreinte écologique en matière de mise en place de réseau 5G. L’opérateur justifie cette remarque par le fait que cela ne nécessitera pas d’installer des pilonne d’antennes un peu partout dans les zones mal desservie.

De tests en cours mais au sol.

BT et Stratospheric Platforms débuteront leur test dans les installations de R&D d’Adastral Park de BT. L’opérateur et le partenaire testeront dans un premier temps la technologie au sol avant de l’installer sur un avion HAPS.