Shanling SM90 : le nouveau streamer Hi-Fi haut de gamme mise sur Android 12, AKM et une connectique très complète

Le Shanling SM90 vient enrichir le catalogue audio du constructeur chinois avec une proposition ambitieuse dans l’univers des streamers audiophiles. Ce nouveau lecteur réseau combine plateforme Android 12, double DAC AKM, écran tactile et nombreuses sorties audio. Pensé pour les installations sédentaires exigeantes, il vise les utilisateurs cherchant un centre névralgique moderne pour la musique dématérialisée.

Shanling s’est progressivement imposé dans l’audio nomade puis domestique grâce à des baladeurs, DAC et amplificateurs reconnus. Avec le Shanling SM90, la marque étoffe son catalogue premium et poursuit sa stratégie de montée en gamme sur le segment Hi-Fi connecté.

Shanling SM90 : un design orienté usage domestique premium

Le Shanling SM90 adopte un format de streamer de salon avec châssis aluminium massif et finition sobre. L’appareil semble conçu pour s’intégrer dans une chaîne Hi-Fi traditionnelle tout en apportant les usages modernes du streaming.

A relire : FiiO SR11: Un Nouveau Streamer Hi-Res Audio et AirPlay pour les Audiophiles L’arrivée du FiiO SR11 apporte une nouvelle option pour les amateurs de musique en streaming, combinant des performances audio haute résolution avec une large compatibilité.

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En façade, on retrouve un large écran tactile destiné à la navigation dans les menus, aux pochettes d’albums et au pilotage direct. Cette approche permet une utilisation autonome sans dépendre systématiquement d’un smartphone.

Une architecture audio avec double DAC AKM

Au cœur du Shanling SM90, on retrouve une conversion numérique-analogique confiée à deux puces AKM AK4499EX associées à l’étage AK4191EQ. Cette architecture vise une restitution précise avec faible bruit de fond et large dynamique.

Ce choix technique place clairement le produit sur le segment audiophile. Le constructeur met ainsi en avant une section de conversion particulièrement soignée pour exploiter les fichiers haute résolution.

Android 12 et streaming natif au programme

Le Shanling SM90 fonctionne sous Android 12, un choix qui ouvre l’accès à de nombreuses applications musicales. Les utilisateurs peuvent ainsi installer des services comme Tidal, Qobuz, Spotify ou d’autres plateformes compatibles.

L’intérêt d’une base Android repose aussi sur la fluidité d’usage, la gestion des mises à jour logicielles et une interface familière. Pour un streamer moderne, cette souplesse devient un argument important face aux systèmes fermés.

Connectique complète : USB, HDMI ARC, sorties symétriques

Le Shanling SM90 mise aussi sur une connectique particulièrement dense. On retrouve plusieurs entrées et sorties numériques ainsi que des connexions analogiques.

Parmi les éléments notables :

sorties XLR symétriques

sorties RCA

USB audio

HDMI ARC

Ethernet

Wi-Fi

Bluetooth

Cette polyvalence permet de connecter aussi bien un amplificateur Hi-Fi, un téléviseur ou un DAC externe.

Un streamer pensé pour centraliser tout le système audio

Avec son positionnement, le Shanling SM90 ne se limite pas à la lecture réseau. Il peut devenir le cœur d’une installation regroupant streaming, lecture locale, TV et diffusion sans fil.

Les utilisateurs disposant de bibliothèques numériques importantes pourront également profiter de fichiers haute résolution selon les formats pris en charge par la plateforme.

Positionnement tarifaire et concurrence

Le Shanling SM90 vise un segment premium où l’on retrouve déjà des acteurs spécialisés comme Cambridge Audio, Eversolo, Fiio ou Matrix Audio. La concurrence est forte sur les streamers entre milieu et haut de gamme.

Shanling mise ici sur un équilibre entre composants audiophiles, système Android ouvert et connectique étendue. Cette formule pourrait séduire les passionnés souhaitant éviter de multiplier les appareils.

Ce qu’il faut retenir

Le Shanling SM90 est un streamer Hi-Fi haut de gamme orienté usage domestique.

Il combine Android 12, double DAC AKM et nombreuses connexions.

Son écran tactile renforce l’autonomie d’utilisation.

Il se positionne face aux streamers premium déjà installés sur le marché.

Shanling confirme sa volonté de monter en gamme sur l’audio connecté.

Positionnement sur le marché

Le Shanling SM90 cible les amateurs de musique dématérialisée recherchant une source unique de qualité. Il entre sur le segment des streamers audiophiles premium.

Ses concurrents directs incluent Eversolo DMP, Cambridge Audio CXN ou certaines solutions Matrix Audio. Son public principal reste l’utilisateur exigeant déjà équipé d’un amplificateur et d’enceintes de qualité.

FAQ : Shanling SM90

Quelle est la fonction principale du Shanling SM90 ?

Le Shanling SM90 est un lecteur réseau Hi-Fi permettant d’accéder aux services de streaming et aux fichiers audio locaux dans une installation domestique.

Le Shanling SM90 fonctionne-t-il sous Android ?

Oui, l’appareil repose sur Android 12, ce qui permet l’installation d’applications compatibles audio.

Le Shanling SM90 dispose-t-il de sorties XLR ?

Oui, Shanling annonce des sorties symétriques XLR en plus des sorties RCA.

Peut-on connecter un téléviseur ?

Oui, la présence du HDMI ARC permet d’intégrer plus facilement le streamer à un usage TV.

Le Shanling SM90 vise quel public ?

Il s’adresse surtout aux audiophiles cherchant un appareil central haut de gamme.

Récapitulatif technique

Double DAC AKM AK4499EX

Étage AK4191EQ

Android 12

Écran tactile

Wi-Fi / Ethernet

Bluetooth

HDMI ARC

Sorties XLR et RCA

Lecture audio réseau

Positionnement premium

En résumé

Le Shanling SM90 est un nouveau streamer Hi-Fi premium conçu pour centraliser musique dématérialisée et connectique audio. Son système Android 12 et sa conversion AKM haut de gamme constituent ses principaux arguments. Il vise les utilisateurs exigeants recherchant une source moderne et polyvalente.

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