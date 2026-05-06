SteelSeries Arctis Nova Pro Omni : un casque gaming pensé pour jongler entre plusieurs appareils

Les casques gaming haut de gamme cherchent désormais à dépasser le simple usage du jeu vidéo. Avec l’Arctis Nova Pro Omni, SteelSeries propose un modèle capable de gérer simultanément plusieurs appareils tout en misant sur une restitution audio plus détaillée que celle des casques gaming traditionnels.

Ce nouveau modèle arrive dans un contexte où les usages se mélangent de plus en plus : jeu sur console, discussions vocales sur PC, musique sur smartphone ou encore contenus vidéo. L’idée de l’Arctis Nova Pro Omni consiste justement à centraliser ces différents usages dans un seul casque.

La marque poursuit ainsi l’évolution de sa gamme Nova avec un produit qui s’adresse autant aux joueurs réguliers qu’aux utilisateurs recherchant un casque polyvalent pour un usage quotidien.

Une conception sobre et orientée confort

L’Arctis Nova Pro Omni reprend le design déjà connu de la série Nova avec une approche assez discrète. SteelSeries évite ici les éléments visuels trop marqués gaming et privilégie une finition plus neutre.

A relire : SteelSeries propulse l’audio gaming avec l’Arctis Nova 7 Gen2 : jusqu’à +40 % d’autonomie et contrôle en temps réel La série Arctis Nova 7 Gen2 marque un tournant dans l’univers du casque gaming, en offrant un contrôle audio avancé et une autonomie renforcée pour le jeu, le divertissement et les communications….

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Le casque est proposé en plusieurs coloris, dont Graphite, White et Midnight Blue. L’ensemble conserve un format relativement épuré, pensé pour être porté pendant de longues sessions.

Les coussinets englobants et l’arceau ajustable cherchent surtout à limiter la fatigue sur la durée, un point devenu important avec des usages parfois très longs, entre jeu, travail et divertissement.

Un son Hi-Res Wireless qui vise davantage de précision

L’un des éléments mis en avant par SteelSeries concerne la compatibilité Hi-Res Wireless. Le casque prend en charge un flux audio jusqu’à 96 kHz / 24 bits via le sans-fil 2,4 GHz et le Bluetooth.

Dans les faits, cela signifie surtout une restitution sonore plus détaillée, avec une meilleure séparation des sons et une plage de fréquence plus large que sur des modèles gaming classiques.

L’Arctis Nova Pro Omni embarque des haut-parleurs néodyme de 40 mm capables de couvrir une fréquence allant de 10 Hz à 40 kHz. Ce type de configuration vise autant les jeux compétitifs que les contenus plus immersifs comme les films ou la musique.

Le casque cherche donc à se rapprocher d’un usage audio plus polyvalent plutôt que d’un positionnement purement esport.

OmniPlay : la fonction centrale du casque

La principale nouveauté du modèle reste la technologie OmniPlay. Celle-ci permet de connecter jusqu’à cinq appareils et de mixer plusieurs sources audio simultanément.

L’intérêt est surtout pratique. Un utilisateur peut par exemple jouer sur console tout en gardant une conversation vocale sur PC et des notifications mobiles actives.

Ce fonctionnement reflète une évolution assez nette des habitudes numériques. Beaucoup d’utilisateurs jonglent désormais entre plusieurs appareils en parallèle, ce qui oblige les fabricants à adapter leurs produits.

Avec l’Arctis Nova Pro Omni, SteelSeries transforme ainsi le casque en interface audio centrale plutôt qu’en simple périphérique gaming.

Une réduction de bruit présente mais discrète dans l’approche

Le casque intègre une réduction active du bruit (ANC). SteelSeries indique que cette technologie permet de réduire davantage les bruits extérieurs par rapport à plusieurs modèles concurrents.

Dans l’usage, cette fonction sert surtout à limiter les sons ambiants afin de conserver une écoute plus claire, notamment dans les environnements bruyants.

Le microphone ClearCast Pro utilise également une réduction de bruit basée sur l’intelligence artificielle. L’objectif reste simple : rendre la voix plus intelligible lors des discussions vocales.

Cette approche répond surtout à une évolution des usages où les casques gaming servent désormais aussi pour les appels, les réunions ou les conversations quotidiennes.

Une personnalisation très poussée

L’Arctis Nova Pro Omni propose plusieurs outils de réglages accessibles depuis mobile ou PC.

L’application Arctis permet notamment d’ajuster séparément le volume du jeu, du Bluetooth et du microphone. Elle donne également accès à plus de 200 profils audio adaptés à différents jeux.

Sur ordinateur, le logiciel Sonar ajoute des options plus avancées comme le mixage audio ou l’audio spatial.

Le GameHub intégré fait aussi office de centre de contrôle avec un écran OLED permettant d’effectuer rapidement certains ajustements sans passer par un logiciel.

L’ensemble vise surtout les utilisateurs qui aiment adapter précisément leur environnement sonore selon leurs usages.

Une autonomie pensée pour éviter les interruptions

Comme plusieurs modèles premium récents, l’Arctis Nova Pro Omni utilise un système de double batterie.

Pendant qu’une batterie alimente le casque, la seconde peut être rechargée séparément. Ce système évite surtout les interruptions liées à la recharge complète du casque.

Dans un usage quotidien, cela permet de limiter les contraintes habituelles des modèles sans fil, notamment pour les longues sessions.

Un casque qui dépasse le simple cadre du gaming

Avec l’Arctis Nova Pro Omni, SteelSeries ne cherche pas uniquement à répondre aux attentes des joueurs compétitifs.

Le casque s’inscrit davantage dans une logique d’usage hybride où un même appareil sert à jouer, écouter de la musique, regarder des vidéos ou travailler.

Cette évolution reflète aussi une tendance plus large du marché audio gaming, où les fabricants cherchent à proposer des produits capables de remplacer plusieurs équipements à la fois.

Ce qu’il faut retenir

L’Arctis Nova Pro Omni mise avant tout sur la gestion simultanée de plusieurs appareils.

Le casque propose une compatibilité Hi-Res Wireless et une personnalisation audio avancée.

La technologie OmniPlay constitue l’élément central de cette nouvelle génération de casque SteelSeries.

Le modèle cherche surtout à répondre aux usages hybrides entre gaming, multimédia et communication.

Positionnement sur le marché

L’Arctis Nova Pro Omni se positionne sur le segment des casques audio gaming premium polyvalents.

Son principal argument repose moins sur la compétition pure que sur sa capacité à gérer plusieurs environnements audio en même temps.

Le casque vise ainsi les utilisateurs qui alternent régulièrement entre PC, consoles, smartphone et contenus multimédias.

FAQ : Arctis Nova Pro Omni

Quelle est l’autonomie du Arctis Nova Pro Omni ?

Le casque utilise un système de double batterie permettant une utilisation continue sans interruption prolongée.

Le casque est-il compatible avec plusieurs plateformes ?

Oui, il peut fonctionner avec PC, consoles et appareils mobiles simultanément.

Le Arctis Nova Pro Omni prend-il en charge le Hi-Res Wireless ?

Oui, il est certifié Hi-Res Wireless jusqu’à 96 kHz / 24 bits.

Le casque dispose-t-il d’une réduction de bruit active ?

Oui, une technologie ANC est intégrée afin de limiter les bruits extérieurs.

Quel est son prix ?

Le tarif annoncé est de 399,99 €.

Récapitulatif technique

Haut-parleurs : néodyme 40 mm

Réponse en fréquence : 10 Hz à 40 kHz

Audio : Hi-Res Wireless 96 kHz / 24 bits

Connectivité : Bluetooth + 2,4 GHz

Compatibilité : PC, consoles, mobile

Microphone : ClearCast Pro avec réduction IA

Réduction de bruit : ANC

Batterie : système double batterie Infinite Power

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