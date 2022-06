Doro 8100, le nouveau smartphone pour Senior arrive !

Avec son nouveau Doro 8100, le fabricant suédois de smartphone et téléphone pour senior revient sur le segment du smartphone pour senior avec une nouvelle solution spécialement adapté à son public cible.

De nos jours, le smartphone a pris une place importante dans notre vie. Pour la génération Z et celle d’avant qui ont grandi dans la technologie, le smartphone est un outil high-tech comme un autre facile à utiliser. Pour les seniors qui viennent d’une époque où le téléphone siégeait sur un meuble avec un fil c’est de suite plus compliqué.

Doro 8100, triple caméra, IP 54 et toujours une interface facile.

Doro annonce l’arrivée d’un nouveau smartphone pour senior. Un smartphone qui au premier coup d’œil fait penser à n’importe quel smartphone.

De nos jours, de plus en plus de seniors passent sous WhatsApp, Messenger, Skype pour passer des appels vidéos à leurs enfants et petits-enfants. C’est une des raisons pour laquelle Doro a décidé d’équiper son nouveau smartphone pour senior d’un appareil photo à triple capteur. Ainsi, le Doro 8100 est doté de 3 caméras + 1 caméra pour les selfie. Le téléphone propose également 5 modes photo et 2 modes vidéo. Ainsi, il sera possible de faire des photos en mode portrait, panorama et macro.

Le téléphone est équipé d’un écran HD 6.1 pouces au format 19,5:9. Il est également équipé d’une prise casque jack 3.5mm et d’un lecteur de carte microSD qui pourra accroitre la capacité de stockage d’origine qui est de 32 Go. Il reçoit la certification IP54 le rendant résistant aux éclaboussures d’eau et à la poussière. Il est également doté d’un port USB-C pour permettre une charge rapide de la batterie 3000mAh.

Doro 8050, le nouveau smartphone pour seniors. Avec le Doro 8050, la marque fait évoluer le smartphone pour senior. Comme la marque le souligne, finit les téléphones stigmatisant par leur apparence, place à l’élégance et à la simplicité.

Toujours le même ADN, l’assistance à distance.

Effectivement, la force de Doro c’est de permettre aux enfants ou aux personnes tutrices des seniors de prendre le contrôle à distance du téléphone pour le configurer, mais aussi pour s’assurer que tout va bien pour le senior propriétaire du téléphone.

Ainsi, L’application TeamViewer est préinstallée sur le Doro 8100. Ainsi, il est possible pour un proche, de prendre le contrôle à distance du téléphone à partir d’un ordinateur ou d’un autre smartphone.

Le téléphone est toujours équipé du fameux bouton Response by Doro®. La marque nous rappelle l’usage de ce bouton d’alerte :

Un seul clic sur la touche d’assistance et vos proches sont informés : ils savent précisément où vous vous trouvez grâce à la géolocalisation de l’appareil. Ils recevront alors une notification avec un son fort et distinct sur leur téléphone, même s’il est configuré en mode silencieux. L’aidant qui accepte la prise en charge sera automatiquement mis en relation avec le senior (smartphone en mode haut-parleur). Les autres aidants seront notifiés de la prise en charge.

Par ailleurs, l’application Response By Doro® permet de voir à distance si la batterie est déchargée ou de régler le téléphone s’il est en mode silencieux.