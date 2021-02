Doro 8050, le nouveau smartphone pour seniors.

Avec le Doro 8050, la marque fait évoluer le smartphone pour senior. Comme la marque le souligne, finit les téléphones stigmatisant par leur apparence, place à l’élégance et à la simplicité.

Doro est une société suédoise d’environ 1000 collaborateurs, établie à Malmö depuis 1974. Depuis sa création, Doro s’est spécialisée dans la téléphonie pour seniors. Et ce, afin de proposer une alternative au smartphone classique pour une clientèle loin d’être high-tech et habituée aux nouvelles technologies.

L’entreprise s’est donc dans un premier temps concentrée sur les téléphones de type DECT avec des grosses touches. Ensuite, elle s’est intéressée au smartphone, mais épurée pour permettre aux seniors d’être en mesure d’avoir tout sous la main sans se prendre la tête.

À noter que l’entreprise propose également des solutions qui permettent à un tiers de se connecter sur le téléphone du senior, d’en prendre le contrôle, de configurer les touches de raccourcis…

Doro 8050, un smartphone comme les autres ?

Ce nouveau venu à tout en termes de design d’un smartphone classique. Il est équipé d’un écran 5.45 pouces, d’un processeur Qualcomm QM215, de 2 Go de RAM et d’une capacité de stockage de 16 Go. La batterie embarquée offre une puissance de 3000mAh.

Par ailleurs, le Doro 8050 est équipé d’un port USB6C, d’une prise jack 3.5mm et d’un lecteur de carte microSD pouvant accueillir une carte de 128 Go.

Détail intéressant, la marque propose un « socle-chargeur » comme pour un téléphone DECT. Une fonction originale et sympa qui permettra à la fois de charger le smartphone tout en ayant un aperçu. Pour les déplacements, la marque propose aussi avec le téléphone une housse portefeuille façon cuir.

Les options utiles sur le Doro 8050 !

Comme sur la plupart de ses smartphones, la marque inclut à nouveau sur ce modèle une touche d’assistance et géolocalisation. Ainsi, en cas de malaise, de stress ou autre, il suffit d’un seul clic sur la touche d’assistance pour que les proches soient informés où la personne se trouve grâce à la géolocalisation de l’appareil.

En outre, une application spéciale permet de voir à distance si la batterie est déchargée ou si le téléphone est en mode silencieux.

Le constructeur ajoute également sa technologie EVA. Eva est une interface brevetée qui guide l’utilisateur dès la première prise en main et l’assiste pas à pas.

Doro 8050, prix et disponibilité.

Le téléphone est proposé en couleur Graphite et est proposé au prix de 199€.