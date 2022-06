Snore Circle, pour mettre fin à vos ronflements.

VVFLY Electronics présente Snore Circle un dispositif connecté à placé sous votre menton et qui a pour objectif de vous faire arrêter de ronfler. Associé à une app, vous aurez un suivi complet de vos nuits et de vos ronflements.

On dit souvent qu’avoir un sommeil réparateur est ce qu’il y a de mieux pour la santé et le bien-être. Malheureusement certaines personnes ronflent et ont du coup un mauvais sommeil ou génère une mauvaise nuit pour leur conjoint. Le ronflement, l’un des principaux symptômes de l’apnée du sommeil , réduira votre taux d’oxygène dans le sang et augmentera les risques d’ accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque, d’hypertension et d’autres maladies.

Lorsque l’on fouille sur Internet, on trouve diverses techniques, mécaniques ou respiratoires pour réduire les ronflements. La société VVFLY Electronics basée à Hong-Kong présente un nouveau dispositif qui devrait vous permettre de moins ronfler.

ZEREMA, un coussin connecté anti ronflement. Les nouvelles technologies sont parfois proposées dans des produits farfelus. Parfois dans un souci de bien être. C’est le cas avec ce coussin connecté à mémoire de forme qui a pour nom…

Snore Circle, connecté, il fait, travailler votre muscle de la gorge.

Le dispositif vient se placer sous le menton et analyse votre sommeil et surtout vos ronflements durant quelques minutes. À la suite de quoi, le dispositif appliquera une intervention physique EMA+TENS pour déclencher automatiquement une intervention de micro-impulsion.

Ce mécanisme a pour fonction de faire travailler les muscles autour de la gorge afin d’ouvrir les voies respiratoires. La société souligne que son Snore Circle possède jusqu’à 30 niveaux différents de faible à fort selon l’état de l’utilisateur. Pour ce faire, l’appareil est équipé d’un capteur de haute précision et d’un algorithme intelligent breveté.

Bref, il s’agit d’un appareil qui va vous envoyer des micro-impulsions qui vont stimuler les muscles et la langue de manière à ce que vous ne ronfliez plus. En outre, VVFLY Electronics souligne que son dispositif est en mesure de générer pas moins de 48 types de modèles d’intervention anti ronflement. Le but étant que le dispositif s’adapte à votre rythme de sommeil.

Une application pour suivre votre évolution et vos ronflements.

La société annonce par ailleurs qu’elle a développé une application pour smartphone qui vous permettra d’avoir un aperçu complet de votre activité durant votre sommeil et de l’activité du Snore Circle. Ainsi, il sera par exemple possible pour le « patient » de voir combien de fois il a fait des apnées du sommeil d’une nuit à l’autre. Il sera possible d’avoir un aperçu du suivi nuit par nuit pour voir l’évolution du dispositif.

Prix et Disponibilité.

Le Snore Circle est actuellement disponible via la plateforme de fonds participatifs Indiegogo et est proposé au prix de 149$. Les premières livraisons seront disponibles dès ce mois de juin 2022.