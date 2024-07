CMF Phone 1, CMF Buds Pro 2 et CMF Watch Pro 2 : Une Nouvelle Ère pour CMF by Nothing

L’annonce aujourd’hui des CMF Phone 1, CMF Buds Pro 2 et CMF Watch Pro 2 marque une étape importante pour CMF, élargissant leur gamme avec des produits innovants et accessibles.

CMF est une sous-marque de la société londonienne de technologie Nothing, connue pour son design distinctif et ses produits de haute qualité à des prix compétitifs.

Un Nouveau Smartphone : Le CMF Phone 1

La marque étoffe son catalogue avec le lancement du CMF Phone 1, un smartphone équipé du processeur MediaTek Dimensity 7300 5G. Ce téléphone dispose d’une batterie de 5000mAh, permettant une utilisation jusqu’à deux jours sans recharge. Le CMF Phone 1 propose un écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Le système de caméra du CMF Phone 1 inclut une caméra arrière de 50 MP de Sony et un capteur portrait dédié. À l’avant, une caméra selfie de 16 MP est intégrée. Le téléphone offre jusqu’à 16 Go de RAM pour des tâches multiples, et fonctionne sous le Nothing OS 2.6, une interface personnalisable.

La Montre Intelligente CMF Watch Pro 2

La marque enrichit sa gamme avec la CMF Watch Pro 2, une smartwatch dotée d’un écran AMOLED de 1,32 pouce et de plus de 100 cadrans personnalisables. Elle supporte plus de 120 modes sportifs et reconnaît automatiquement cinq sports, surveillant également la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et les niveaux de stress.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent les appels Bluetooth, le contrôle de la musique et la réception de notifications. La montre est résistante à l’eau et à la poussière selon la norme IP68, avec une autonomie pouvant atteindre 11 jours.

Les Écouteurs Sans Fil CMF Buds Pro 2

La marque développe son assortiment avec les CMF Buds Pro 2, équipés de doubles haut-parleurs combinant un haut-parleur de basses de 11 mm et un tweeter de 6 mm. Ces écouteurs offrent un son HiFi certifié Hi-Res Audio Wireless grâce à la technologie LDAC™ et Dirac Opteo™.

Les Buds Pro 2 disposent de la réduction active du bruit hybride jusqu’à 50 dB, et de six micros HD dotés de la technologie Clear Voice 2.0. Ils offrent une autonomie totale de 43 heures et une charge rapide permettant 7 heures de lecture en 10 minutes.

Prix et Disponibilité

Les prix des nouveaux produits sont les suivants :

CMF Phone 1 : 8GB + 128GB : 239 € 8GB + 256GB : 269 € Accessoires : Coque (Noir, orange, vert clair, bleu) : 35 € Support Stand : 25 € Lanière : 25 € Coque avec porte-cartes : 25 €

: CMF Watch Pro 2 : 69 €

: 69 € CMF Watch Pro 2 – Ensemble lunette interchangeable + bracelet : 19 €

– Ensemble lunette interchangeable + bracelet : 19 € CMF Buds Pro 2 : 59 €

Tous les produits seront disponibles à l’achat sur Amazon. Les précommandes débutent aujourd’hui, le 8 juillet, et les ventes commenceront le 12 juillet.

Récapitulatif Technique

CMF Phone 1 : Processeur : MediaTek Dimensity 7300 5G Batterie : 5000mAh Écran : 6,67 pouces Super AMOLED, 120 Hz Caméra arrière : 50 MP (Sony), capteur portrait dédié Caméra avant : 16 MP RAM : Jusqu’à 16 Go avec RAM Booster Système d’exploitation : Nothing OS 2.6 Personnalisation : Coque arrière interchangeable, accessoires personnalisés

CMF Watch Pro 2 : Écran : AMOLED 1,32 pouce Modes sportifs : Plus de 120, reconnaissance automatique de 5 sports Surveillance : Fréquence cardiaque, saturation en oxygène du sang, niveaux de stress Fonctions intelligentes : Appels Bluetooth, contrôle de la musique, notifications, contrôle à distance de la caméra, vérification de la météo Résistance : Eau et poussière IP68 Autonomie : Jusqu’à 11 jours

