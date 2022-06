KIDTAB 7 S04, la nouvelle tablette pour enfant vu par Trevi.

Avec la KIDTAB 7 S04, la marque italienne Trevi propose une nouvelle tablette de 7 pouces dédiée aux plus petits. Une tablette au look plus adapté aux plus jeunes et avec des bords renforcer pour éviter la casse lors des chutes.

Le marché de la tablette était en déclin depuis quelques années. Toutefois, avec l’arrivée du Covid-19, les confinements et le télétravail, le marché a connu un rebondissement en 2020 et 2021 avec une hausse de 33%.

L’occasion pour certains de penser qu’il y a encore des parts de marché à prendre. Et si ces parts de marché pouvaient se faire sur un public plus jeune ? C’est en tout cas ce que pense la marque italienne Trevi avec cette nouvelle tablette. Une solution peut-être pour éviter que votre tablette Samsung ou iPad à 800€ ne se retrouve par terre par la faut de votre enfant.

KIDTAB 7 S04, orientée pour les plus petits.

Cette tablette est très clairement orientée vers les jeunes enfants. Rien que son look et son design en font une référence. Des couleurs vert prairie et bleu ciel et une forme certes rectangulaire au niveau de l’écran, mais un corps assez ovale avec deux prises en mains moulées de part et d’autre de la tablette. Trevi semble avoir misé aussi sur la robustesse ou en tout cas la sécurité, car les bords de la tablette sont relativement larges par rapport à l’écran. En outre, les quatre coins arrondis sont munis de zone de renforcement grossie pour éviter un choc qui pourrait casser le carreau.

Pour ce qui est des informations techniques, cette tablette pèse 315 grammes pour une taille de 196 x 133 x 17 mm. L’écran embarqué est un écran 7 pouces TFT au format 16 :9 supportant une résolution de 1024 x 600 pixels. Pour ce qui est du processeur, Trevi a opté pour un processeur Quad-core ARM Cortex-A53, 1.6GHz. La mémoire embarquée est de 2 Go et sa capacité de stockage est de 16 Go. À noter pour cette dernière qu’il est possible de l’étendre via une carte mémoire microSD de 64 Go.

Le système d’exploitation embarqué n’est autre qu’Android GO 11. Niveau connectivité, il sera possible de connecter la tablette à internet via une connexion Wi-Fi aux normes 802.11b/g/n. Il semblerait que ce soit d’ailleurs la seule technologie sans fil. Le Bluetooth n’étant pas présent.

En outre, la tablette est équipée d’u port jack audio 3.5mm ce qui permettra de venir lui brancher un casque audio filaire. Enfin, la tablette est également dotée d’une double caméra avant et arrière. Enfin, détail intéressant, la tablette est munie d’un pied rétractable à l’arrière qui permettra de déposer la tablette sur une table ou un bureau tel un cadre photo. Pratique pour regarder un film, des dessins animés.

Prix et Disponibilité.

La tablette que propose Trevi est commercialisée au prix de 119€.