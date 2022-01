Emporia tablet, la tablette pour senior.

Avec sa nouvelle Emporia tablet, la marque spécialisée dans le smartphone pour senior s’attaque désormais au marché de la tablette et l’oriente vers les seniors pour leur offrir une nouvelle solution digitale à la maison.

Emporia a su profiter d’un créneau peu exploiter par les marques, celui des smartphones pour seniors. Un marché qui ne cesse de séduire une clientèle plus âgée soucieuse de se mettre à la page ou qui doit faire face aux jeunes générations qui les incitent à le faire.

Désormais, les plus jeunes préfèrent envoyer des snaps, appeler via WhatsApp ou envoyer des messages via Messenger.

Emporia tablet, pour les plus de 65 ans.

Avec cette nouvelle tablette, la marque Emporia reprend ses fondamentaux qu’elle a développés pour le smartphone pour les intégrer dans un esprit orienté tablette.

Comme pour les smartphones, cette tablette est dotée d’une interface claire et simplifiée. Une interface dotée de grandes icônes pour les différents logiciels ou fonctionnalités de la tablette. Ainsi, des icônes pour les applications telles que le surf, lecture d’email, WhatsApp ou encore l’appareil photo sont directement accessibles sous la forme d’une barre de boutons en bas de l’écran.

Un peu de caractéristiques techniques.

Cette Emporia Tabet est équipée d’un écran tactile de 10.1 pouces offrant une résolution de 1200 x 1920 px. Elle est propulsée par un processeur MediaTek MT8768/A53 2.0GHz+1.5GHz Octacore accompagné de 4 Go de mémoire vive pour une capacité de stockage de 32 Go. Un lecteur de carte microSD permettra d’étendre la mémoire de stockage de la Emporia Tablet de 128Go supplémentaire.

La tablette est équipée de Bluetooth 5.0, de Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac et d’un lecteur de carte SIM 4G. Le tout est propulsé par une batterie de 5000 mAh. Détail intéressant, la tablette est fournie avec un support qui servira à la fois de socle pratique pour déposer la tablette et regarder de la vidéo faire des vidéos-conférences entre amis et avec la famille. Mais le socle servira aussi également pour recharger la tablette si nécessaire.

L’Emporia Tablet est également dotée de deux caméras. Une caméra arrière avec un capteur de 13 MP et une caméra avant de 5MP.