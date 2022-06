Samsung Pay, une mise à jour conséquente qui intègre le service d’authentification biométrique.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Samsung Pay, leur application va subir une mise à jour importante qui va lui permettre d’étendre son usage et proposer de nouvelles fonctions supplémentaires.

Depuis plus de cinq ans maintenant, les géants de la Tech essaient de pousser les consommateurs à effectuer leurs paiements via smartphone via notamment le NFC. Ainsi, Google, Samsung et Apple ont décidé de proposer leur propre système de paiement via leur application respective que sont Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay.

Une méthode qui est encore très peu acceptée par les consommateurs qui restent assez fébriles par rapport à ce type de paiement. En outre, il est compliqué aussi pour les ténors de la Tech d’adopter ce type de paiement, car chaque région du monde, pays voir région nationale a ses propres services de paiement et bancaire. Comme nous l’expliquait un responsable chez Samsung Europe il y a plusieurs années. Cela n’empêche cependant pas Samsung à aller de l’avant avec son mode de paiement.

Samsung Pay compatible Verizon Wireless. Le marché du paiement électronique par téléphone a débuté depuis plusieurs mois avec les solutions de paiement sans fil d’Apple, de Samsung et de Google. Un enjeu économique certain pour ces trois…

Samsung Pay, utilisation du service d’authentification biométrique.

Ainsi, avec cette nouvelle mise à jour, Samsung renforce son service de paiement et le rend plus sécuritaire. De fait, la nouvelle version de Samsung Pay utilisera le service d’authentification biométrique pour accéder à vos données. Une bonne chose d’autant que comme le signale le géant coréen, l’application permettra aussi désormais d’intégrer certaines plateformes de cryptomonnaie (on parle notamment de Bithumb ou Korbit) qui seront directement accessible depuis l’application.

Mais la mise à jour ne s’arrête pas là et Samsung transforme Samsung Pay en une application multifonction en matière de paiement et de stockages de données. Ainsi, avec cette nouvelle mise à jour, il sera possible d’intégrer toutes les cartes et les clés numériques. De plus il sera possible de les partager directement via l’application. Par ailleurs, Samsung annonce une intégration à ses produits « SmartThings » directement depuis l’App par exemple un accès aux serrures connectées de la maison, d’un hôtel…

Il sera même possible de déverrouiller votre voiture (pour autant qu’il y ait déjà un partenariat entre Samsung et le constructeur automobile comme c’est le cas avec BMW). Il sera même possible d’y transférer vos tickets de cinéma digitaux ou encore vos billets d’avion, ou cartes d’embarquement. Samsung annonce d’ailleurs effectuer un test grandeur nature en Corée avec notamment la compagnie aérienne Korean Air. La mise en jour ira par ailleurs chercher toutes les informations présentes dans le « Samsung Pass » pour les intégrer directement à Samsung Pay histoire de rendre la migration plus simple et transparente pour les utilisateurs.

Prix et Disponibilité.

La mise à jour se fera dans un premier temps uniquement sur les smartphones Samsung coréen. Après une période « d’évaluation », la mise à jour de Samsung Pay devrait s’étendre au reste du monde.