VATA7, un casque et sac à dos connecté pour motard !

Brian Garvey propose VATA7, un pack pour motard qui comprend un casque et un sac à dos connectés et dotés d’équipement lumineux pour offrir aux motards encore plus de sécurité et de visibilité pour les automobilistes.

La sécurité sur nos routes est toujours un des critères important de nos jours. Et vu le nombre de voitures, elle l’est encore plus pour les motards. En effet, être motard de nos jours c’est être attentif le plus possible aux voitures. Et tant qu’à faire, être aussi le plus visible pour les automobilistes qui sont souvent distraits par leur smartphone.

VATA7, la solution ultime en terme de visibilité ?

Alors, pour le coup, le pack de VATA7 se compose d’un casque de moto équipé de LED latérales et arrières ainsi que d’un sac à dos lui aussi équipé de LED. Les deux dispositifs sont connectés au système de bord de votre moto. Ainsi, lorsque vous freinez, en plus du feu-stop, le casque et le sac à dos allumeront eux aussi les LED.

De la même manière, si vous tournez à gauche ou à droite et que vous actionnez le clignoteur, les feux LED du casque et du sac à dos clignoteront également.

On notera au passage que le sac à dos est doté d’une batterie solaire qui permettra de recharger par exemple un smartphone ou un ordinateur rangé dans le sac à dos. À ce propos, le sac à dos est en mesure d’accueillir un ordinateur portable 15 pouces. Le sac est aussi doté d’une gourde d’un litre et demi qu’il sera possible de raccorder directement via un tuyau pour boire tout en roulant (comme les pros du motoGP).

Pour ce qui est du casque, il est équipé d’un haut-parleur et d’un micro et pourra être associé à un smartphone pour recevoir et prendre des appels. Le bandeau LED est relativement grand pour une meilleure visibilité pour ceux qui vous suivent.

Pour ce qui est de l’association avec la moto, les concepteurs ont doté l’équipement d’un bouton qui permettra un appairage facile. À noter qu’il sera aussi possible d’utiliser un second casque pour le passager et de l’utiliser en mode interphone.

Une application pour smartphone pour toutes les infos.

La société a également développé une application pour smartphone (compatible iOS et Android) avec laquelle il sera possible de contrôler les différentes LED du casque et du sac à dos. L’application permettra aussi d’avoir un aperçu sur le pourcentage de la batterie. Une application qui permettra aussi d’activer de désactiver certaines LED manuellement.

Prix et Disponibilité.

Le pack qui comprend le casque et le sac à dos est actuellement commercialisé sur le site IndieGogo au prix de 840€. Les premières livraisons sont prévues pour courant du mois d’aout de cette année.