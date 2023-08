FitBit App, une  mise à jour arrive !

FitBit annonce que son application FitBit App va avoir droit à une mise à jour majeure pour ne pas dire une grosse refonte. En outre, il va être possible (voire nécessaire) pour les membres FitBit d’associer leur compte Google.

Si vous suivez l’actualité Tech et que vous avez une bonne mémoire, vous n’êtes pas sans savoir que Google a racheté le géant californien du sport voilà un peu moins de 5 ans. Et si jusqu’à présent Google s’est très peu immiscé dans l’entreprise, il se pourrait bien que désormais, la migration se fasse. Lentement mais surement.

FitBit App, une nouvelle version.

Les utilisateurs, pour ne pas dire les sportifs, de la FitBit App vont avoir droit à une nouvelle version de leur application. Une version qui selon la marque devrait apporter une nouvelle expérience d’utilisation.

« Avec l’aide de Google, Fitbit s’améliore encore. Ensemble, nous avons repensé l’App Fitbit pour te permettre de te concentrer sur les objectifs de santé et de remise en forme qui te tiennent le plus à cœur. »

Si l’entreprise ne nous donne encore que très peu de détail sur le sujet, elle nous dévoile des captures d’écran de cette nouvelle application. Des captures d’écran qui semblent montrer un design plus épuré, plus clair aussi à la lecture.

Google bientôt nécessaire !

Mais c’est aussi pour l’entreprise d’annoncer le basculement vers les services de Google. En effet, si jusqu’à présent les utilisateurs FitBit avaient un compte FitBit, ceux-ci sont invités à ajouter leur compte Google désormais.

Pas vraiment une obligation pour le moment, mais qui le sera à terme comme le souligne d’une certaine manière la marque dans ses propos sur son site :

« Certaines utilisations de Fitbit nécessiteront un compte Google, notamment pour s’abonner à Fitbit ou pour activer les appareils Fitbit et Pixel récemment lancés. Si vous possédez un compte Fitbit, vous aurez la possibilité de transférer Fitbit vers votre compte Google ou de continuer à utiliser vos appareils et services Fitbit existants avec votre compte Fitbit, tant que celui-ci sera pris en charge. La prise en charge des comptes Fitbit se poursuivra au moins jusqu’en 2025. Après la fin de la prise en charge des comptes Fitbit, un compte Google sera nécessaire pour utiliser Fitbit. »

Bref vous l’avez compris d’ici 2025, tout va bien, après plus de comptes FitBit. Bien sûr, Google rassure en stipulant que vos données de santé et sportives restent confidentielles et ne seront pas exploitées par le géant du Net.

Pour les plus pressés, vous pouvez toujours essayer, mais dans tous les cas, vous recevrez une notification dans l’application Fitbit pour signaler qu’il vous sera possible de basculer Fitbit vers votre compte Google. Dans le cas contraire, il vous faudra patienter jusqu’à ce que votre compte soit éligible.

Prix et Disponibilité.

La migration vers cette nouvelle version est bien sur totalement gratuite et sera accessible pour tous les clients FitBit.