Vivo dans le collimateur de l’Inde.

Le constructeur chinois Vivo doit faire face à des suspicions de la part de l’état indien qui s’est intéressé d’un peu plus prêt à la société au point de saisir 59,4 millions $ à la société, sur 119 comptes bancaires.

Cette enquête fait suite à des suspicions de blanchiment d’argent de la part de Vivo sur le territoire indien selon son service « Enforcement Directorate » (ED) qui a pour objectif de faire appliquer la loi et surveiller les fraudes.

Vivo coupable pour l’état indien ?

De fait, cette action qu’a opérée l’état indien sur la société Vivo a fait état d’une action sur pas moins de 48 bureaux de l’entreprise. Ce qui a permis à l’ED de bloquer pas moins de 59,4 millions $ à la société, sur 119 comptes bancaires.

Une action d’envergure qui n’est pas passée inaperçue aux yeux des dirigeants chinois qui s’ils sont contre la fraude et qui possèdent une politique assez dure à ce sujet regrette qu’une fois de plus l’état indien se soit intéressé de nouveau à une société chinoise.

En effet, il y a quelque temps, l’ED s’était intéressé à Xiaomi. En outre, l’état indien a décidé d’adopter une politique plus stricte à l’encontre des applications chinoises qu’utilisent ses citoyens. On parle ici notamment d’application comme TikTok et d’autres. Pour l’état indien, celles-ci pourraient être des failles de sécurité et la fuite de données personnelles vers l’entreprise chinoise. Pour rappel, c’était notamment une des directives invoquées par les États-Unis à l’encontre de TikTok sur son territoire.

Tension politique en perspective ?

De son côté, Wang Xiaojian, représentant de l’ambassade de Chine en Inde, a souligné que ces « enquêtes fréquentes » sur les entreprises chinoises perturbent les activités commerciales normales et nuisent à la bonne volonté, et entravent également l’amélioration de l’environnement des affaires en Inde et refroidissent la confiance et la volonté d’investir et d’opérer dans le pays.

Faudrait-il s’attendre à une nouvelle guerre diplomatique entre l’Inde et la Chine comme c’est le cas entre la Chine et les États-Unis ?