Routeur 5G intérieur : Solace et NetComm dévoilent un modèle sans fil à fixer sur une fenêtre.

Un nouveau type de routeur 5G fait parler de lui : conçu pour se fixer directement sur une fenêtre, ce modèle d’intérieur développé par Solace et NetComm vise à simplifier l’accès au très haut débit mobile sans avoir besoin d’installations complexes.

Solace et NetComm, deux acteurs spécialisés dans les équipements de connectivité, s’allient pour proposer une solution originale et pratique : un routeur 5G alimenté sans fil, à monter sur une vitre, pensé pour maximiser la réception du signal tout en réduisant les pertes liées à l’isolation des bâtiments.

Un design pensé pour contourner les barrières physiques

Le principal obstacle à une réception optimale de la 5G en intérieur réside dans la structure des bâtiments modernes. L’isolation renforcée, les vitrages à couche métallique et les murs épais constituent autant de barrières au signal.

Le routeur développé par Solace et NetComm se place directement sur une fenêtre pour capter le signal à la source, avant de le redistribuer à l’intérieur de l’habitation. Ce placement intelligent évite les interférences et améliore sensiblement la qualité de connexion.

Une installation simplifiée et sans câbles

La gamme du constructeur s’agrandit avec un produit qui supprime la contrainte des branchements électriques classiques. Alimenté sans fil grâce à un système d’induction ou à une technologie propriétaire de transmission d’énergie, le routeur peut être installé sans recourir à une prise secteur. Cette caractéristique le rend particulièrement attractif pour les logements modernes, les petits espaces ou les installations temporaires.

Une réponse aux défis du haut débit fixe

Dans de nombreuses régions, la fibre optique reste difficile à déployer. La 5G représente alors une alternative crédible pour bénéficier d’un débit élevé. Le routeur Solace/NetComm se positionne comme une solution intermédiaire pour les foyers non fibrés ou mal desservis. Avec un débit théorique atteignant plusieurs centaines de Mbps, il couvre les usages les plus exigeants, du streaming 4K aux jeux en ligne.

Sécurité et connectivité au cœur du dispositif

La marque étoffe son catalogue avec un appareil qui ne se contente pas de diffuser de la connectivité : il propose également une sécurité renforcée. Chiffrement de bout en bout, pare-feu intégré, mise à jour automatique du firmware : le routeur se veut aussi robuste que les équipements professionnels, tout en restant destiné au grand public.

Une collaboration stratégique pour toucher le marché mondial

Le partenariat entre Solace, expert en transmission sans fil, et NetComm, fabricant reconnu de modems et routeurs, vise un déploiement global. Le produit a été pensé pour une compatibilité avec les bandes 5G les plus courantes, incluant les bandes millimétriques (mmWave) et sub-6 GHz. Le tout dans un boîtier discret, à coller sur n’importe quelle baie vitrée, en appartement comme en maison individuelle.

Récapitulatif technique

Type : routeur 5G d’intérieur à fixation vitrée

Alimentation : sans fil, technologie de transmission d’énergie

Installation : adhésif ou support sur vitre

Bandes supportées : sub-6 GHz, mmWave

Sécurité : chiffrement, pare-feu, mises à jour automatiques

Usages visés : internet résidentiel, télétravail, streaming HD, gaming

Compatibilité : multi-opérateurs, configuration automatique

Design : boîtier compact, discret, sans câble visible

