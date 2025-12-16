5G en Allemagne : une couverture nationale frôlant les 95 % selon la Bundesnetzagentur

L’Allemagne s’impose comme l’un des pays les plus avancés en matière de connectivité mobile en Europe. Selon les dernières données publiées en décembre 2024, la couverture 5G atteint désormais plus de 93 % du territoire, un chiffre qui confirme la dynamique de déploiement intensive du réseau dans toutes les régions, y compris les zones rurales.

La Bundesnetzagentur, l’agence fédérale allemande en charge des télécommunications, supervise le développement du réseau 5G depuis ses premières phases de mise en œuvre. En s’appuyant sur des obligations réglementaires imposées aux opérateurs depuis l’attribution des fréquences en 2019, l’agence joue un rôle central dans l’accélération de la couverture mobile sur l’ensemble du territoire.

La 5G progresse rapidement sur l’ensemble du territoire allemand

Avec 93,2 % de la surface du pays couverte par au moins un réseau 5G, l’Allemagne franchit un cap important dans sa transition numérique. Cette donnée, extraite du dernier rapport de la Bundesnetzagentur, met en lumière la montée en puissance des infrastructures mobiles, alimentées notamment par des investissements massifs des opérateurs comme Deutsche Telekom, Vodafone et Telefónica. La couverture mobile globale (4G + 5G) dépasse, quant à elle, les 98 %, illustrant une complémentarité technologique entre les deux générations de réseau.

Un usage croissant de la 5G Standalone (5G SA)

Une part significative de cette couverture repose désormais sur le déploiement de la 5G Standalone, une architecture réseau totalement indépendante de la 4G. Ce basculement vers la 5G SA permet de réduire drastiquement la latence, tout en augmentant les débits et la fiabilité des connexions. Ce type de réseau est également un levier pour des usages industriels spécifiques comme les véhicules autonomes, les usines connectées ou les services de télémédecine.

La stratégie réglementaire de la Bundesnetzagentur

Dès 2019, lors de l’attribution des licences 5G, la Bundesnetzagentur a conditionné l’obtention des fréquences à des objectifs stricts de couverture. Ces obligations comprenaient notamment la couverture d’au moins 98 % des foyers allemands, des axes routiers principaux et des voies ferrées. Grâce à ce cadre réglementaire, la dynamique de déploiement n’a cessé de s’intensifier, obligeant les opérateurs à mutualiser certaines infrastructures et à innover sur le terrain.

Une transition numérique portée par les territoires ruraux

Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas uniquement les centres urbains qui bénéficient de la 5G. En Allemagne, la priorité a également été donnée aux zones rurales, historiquement défavorisées en matière de connectivité. Les Länder ont souvent cofinancé des projets d’extension de réseau, en partenariat avec les opérateurs, pour pallier les lacunes des précédentes générations de téléphonie mobile. Ce choix politique favorise un développement plus équilibré des territoires.

Prochaines étapes : vers une couverture totale du territoire

Le seuil symbolique des 95 % de couverture 5G pourrait être franchi dans le courant de l’année 2025. Les données les plus récentes indiquent que 94,6 % du territoire est d’ores et déjà couvert par au moins un opérateur. Pour parvenir à une couverture quasi totale, les autorités misent sur la coopération entre opérateurs ainsi que sur l’exploitation de nouvelles fréquences (3,6 GHz, 700 MHz, 26 GHz). À terme, la 5G deviendra le socle unique des communications mobiles en Allemagne, remplaçant progressivement la 4G.

Récapitulatif technique

Couverture 5G du territoire : 93,2 % (données décembre 2024)

Couverture mobile globale (4G + 5G) : 98 %

Taux de couverture 5G par au moins un opérateur (juillet 2025) : 94,6 %

Type de réseau : 5G Standalone (SA) et 5G Non-Standalone (NSA)

Fréquences utilisées : 700 MHz , 3,6 GHz , 26 GHz

Objectifs réglementaires : 98 % des foyers et axes de transport couverts

Opérateurs principaux : Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica

