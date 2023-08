ZTE F50 5G, un routeur 5G de poche pour être connecté n’importe où.

Avec le ZTE F50 5G, la marque chinoise ZTE entend proposer une solution nomade de dernière génération avec un routeur 5G qui tient dans la poche. Une nouvelle solution pour les plus nomades d’entre nous.

ZTE est un des acteurs chinois en matière de télécom et de produits dédiés à l’univers de la téléphonie mobile. La marque qui a eu des soucis avec l’état américain et qui a dû payer cher pour rester sur le marché US nous propose cette fois un routeur pour le moins intéressant pour tous les utilisateurs nomades qui ont besoin de rester connectés.

ZTE F50 5G, quand votre connexion internet tient dans votre poche !

Impressionnant ce petit routeur qui tient dans la poche. Et pour cause, il ne mesure que 78,7 x 62,8 x 10,3 mm. Il ferait presque penser à Samsung Galaxy S’Flip 5. Ce petit routeur s’offre en outre le luxe d’intégrer une connexion 5G et supporte des environnements de réseau SA et NSA, opérant dans la bande de fréquence Sub-6 GHz.

S’il est équipé d’une batterie interne qui le rend autonome, il pourra aussi venir se brancher sur secteur au travers d’un port USB-C.

Du Wi-Fi et de bonnes qualités.

Outre la connexion 5G, il est bien évidemment doté de Wi-Fi. De la sorte il sera possible de s’y connecter avec plusieurs appareils (smartphone, tablette, ordinateur portable) pour profiter pleinement à plusieurs de la connexion 5G.

Pour ce qui est de la connexion Wi-Fi, le routeur ZTE F50 5G propose une solution Wi-Fi 5 2X2, offrant des options bibandes de 2,4 GHz et 5 GHz. En outre, le routeur portable est doté d’un processeur Octa-core qui selon le constructeur chinois ZTE permet à son routeur portable de supporter jusqu’à 10 appareils simultanément sans effort.

Il est doté d’un lecteur de carte SIM qui permettra à son utilisateur de se connecter avec n’importe quel opérateur de son choix.

À noter au passage qu’outre un emplacement pour une carte SIM, il est également muni d’un lecteur de carte mémoire SD. Il peut ainsi être en mesure de supporter des cartes mémoire d’une capacité allant jusqu’à 2 To.

Prix et Disponibilité.

Actuellement en pré commande pour la Chine, le ZTE F50 5G est commercialisé aux prix de ±70€.