PowerVision S1, un stabilisateur qui fait aussi chargeur sans fil !

Avec le PowerVision S1, la société PowerVision propose un nouveau stabilisateur pour téléphone mobile pour tous ceux qui veulent faire de la vidéo de qualité que ce soit dans le segment sportif, pour les vloggers ou tout autre usage.

Les smartphones sont devenus des machines puissantes pour ce qui est de prendre des photos et des vidéos. Au point que pour certains ce sont même leurs outils de travail. On pense notamment aux vlogueurs, mais aussi au Youtubeurs, instagrammeurs… Même nous lors de nos sorties dans les salons ou en conférence de presse, nous avons pris l’habitude d’utiliser notre smartphone.

A relire : Baisse de prix pour les stabilisateurs pour appareils photo : le AK 4000 et le AK 2000.

Fort de cet usage, une nouvelle catégorie de produit est née, celle des stabilisateurs et bras articulés pour téléphone mobile. C’est dans cette catégorie qu’a décidé de s’orienter la marque PowerVision avec un produit pour le moins intéressant.

PowerVision S1, bien plus qu’un simple stabilisateur pour smartphone.

Effectivement, on pourrait se poser la question pourquoi Planet Sans Fil parle d’un stabilisateur pour téléphone mobile. À moins que celui-ci soit doté de Bluetooth pour interagir avec le smartphone ? Oui bien sûr, mais pas seulement.

Alors, avant tout le PowerVision S1 se présente comme un stabilisateur sur lequel on viendra fixer le smartphone. Sur ce point plusieurs options sont possibles. Ainsi si vous avez un iPhone 12, la marque propose dans son pack une coque spécialement dédicacée à l’iPhone 12 pour une fixation simple et efficace. Pour les autres smartphones, la société fournit des fixations aimantées à venir fixer sur votre téléphone ou sur sa coque.

Stabilisateur 3 axes et Bluetooth.

Le stabilisateur propose un système de moteur rotatif sur trois axes de stabilisation qui permettra de faire bouger le téléphone un peu dans tous les sens. Le plus étant son stabilisateur qui vous permettra de faire des vidéos les plus stables possible en plus du système de stabilisation de votre téléphone mobile bien évidemment.

La synchronisation en Bluetooth entre le PowerVision S1 et le smartphone permettra d’accéder à certaines fonctionnalités comme l’activation de la vidéo… En outre, il sera possible d’accéder à certaines fonctionnalités du logiciel par exemple le suivi de personnes via IA.

Batterie rechargeable sans fil pour le PowerVision S1.

Mais une des fonctions intéressante et peu courante sur ce type d’appareil c’est sa fonction de batterie externe. En effet, il sera possible de recharger votre smartphone grâce une batterie interne et pour plus de faciliter, le PowerVision S1 est équipé de charge par induction d’une puissance de 15W. Ainsi, il suffira de déposer le téléphone sur le stabilisateur pour qu’il se recharge.

Notons également au passage que le stabilisateur est équipé de petits pieds amovibles qui permettront d’en faire un support vertical pour par exemple faire des vidéos de présentation en mode auto portrait.

Prix et Disponibilité.

Le PowerVision S1 est décliné en trois coloris : vert, bleu, noir et disponible au prix public indicatif de 229 €TTC. À noter que la marque propose toute une série d’accessoires en complément comme un étui de téléphone magnétique à 39 €TTC, une pince magnétique pour téléphone à 39 €TTC (pour la voiture), un support de téléphone universel magnétique à 39 €TTC.