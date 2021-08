Comment bien choisir sa norme WiFi quand on a du haut débit ?

En matière de connexion internet, pouvoir utiliser la fibre est un grand privilège. Si vous avez la chance d’avoir du haut débit chez vous, il faut en profiter à fond. Niveau WiFi, il est nécessaire de choisir la bonne norme. Ainsi, toute la famille et les amis en visite chez vous peuvent utiliser une connexion sans fil rapide et performante. Pour bien choisir la norme WiFi adaptée à votre connexion à haut débit, découvrez vite nos conseils !

Avant toute chose, on vous conseille aussi d’aller relire certains de nos dossiers en rapport avec l’emplacement de votre box ou comment optimiser la qualité du signal Wi-Fi dans votre maison. Cela peut paraitre pour certaines personnes anodin et pourtant celà a son importance.

A relire : Comment améliorer le WiFi Orange ?

Les différentes normes WiFi

Avant de vous dire quelle norme est la mieux adaptée à du haut débit, nous trouvons essentiel de vous donner la liste de toutes les normes WiFi qui existent. Elles sont assez nombreuses et disposent d’une vitesse différente. Les normes WiFi connues à ce jour sont :

La norme 802.11-1997 avec sa vitesse de 1, 2 Mbit/s

La norme 802.11a et sa vitesse de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s

La norme 802.11b d’une vitesse de 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s

La norme 802.11g et sa vitesse de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s

Les performances du WiFi se sont accentuées au fil des années. À l’heure actuelle, les réseaux sans fil peuvent vous garantir une plus grande vitesse, à savoir :

La norme WiFi 802.11n avec une vitesse de 7,2 à 72,2 Mbit/s et de 15 à 150 Mbit/s

La norme WiFi 802.11ad et sa vitesse allant jusqu’à 6,75 Gbit/s

La norme WiFi 802.11af avec une vitesse de 1,8 à 568,9 Mbit/s

La norme WiFi 802.11ah et sa vitesse de 0,6 à 8,6 Mbit/s

La norme WiFi 802.11ax ou WiFi 6 avec une vitesse qui varie entre 8 Mbit/s à 1,1 Gbit/s, 16 Mbit/s à 2,3 Gbit/s, 34 Mbit/s à 4,8 Gbit/s et 68 Mbit/s à 10,5 Gbit/s

La norme WiFi 802.11ac ou WiFi 5 avec une vitesse variable entre 6,5 à 346,8 Mbit/s, 13,5 à 800 Mbit/s, 19,3 Mbit/s à 1,7 Gbit/s et 58,5 Mbit/s à 3,4 Gbit/s

La norme WiFi 802.11ay d’une vitesse de 20 à 176 Gbit/s

La bonne norme WiFi pour du haut débit

Si vous avez le privilège de pouvoir vous connecter avec du très haut débit, soit plus de 300Mbit, il est primordial de bien choisir votre norme WiFi. En effet, avec une norme inadaptée aux performances de votre réseau, vous risquez de ne pas pouvoir profiter aisément de votre réseau sans fil.

Pour que vous puissiez jouir d’une bonne connexion sur la terrasse, au fond du jardin ou dans n’importe quelle pièce de la maison, il vous faut impérativement opter au moins pour la norme 802.11n. Sinon, le WiFi 5 et le WiFi 6 constituent également de bonnes alternatives. L’idée est de choisir la norme WiFi la plus rapide et la plus performante. Si vous avez la possibilité d’utiliser une norme en 5GHz, c’est encore mieux.

De fait, comme vous pouvez le constater sur base du tableau ci-dessus, les n ormes qui proposent du 5GHz sont également les normes qui permettent un débit plus élevé. Ainsi, le 802.11n en 5GHz vous permet de monter jusqu’à 150Mbit/s. Le WiFi 802.11ac ou WiFi 5 en 5GHz vous permet d’atteindre des débits allant jusqu’à 3,4 Gbit/s. Il en est de même avec le Wi-Fi 6 ou WiFi 802.11ax qui sur le spectre des 5 GHz peut atteindre jusqu’à 10,5 Gbit/s.

Qu’en est-il de la compatibilité ?

Il est possible que votre Smartphone ou votre tablette ne soit pas compatible avec la bande 5Ghz. C’est d’ailleurs généralement le cas sur les smartphones qui ont plus de cinq ans. Dans le cas où votre routeur bénéficie de la configuration 5Ghz et que vos appareils ne fonctionnent que sur la fréquence 2.4Ghz, pas de panique.

En effet, généralement les routeurs Wi-Fi qui propose du 5GHz sont double bande et sont donc doté de 2.4GHz. Celui-ci permet d’émettre sur les deux fréquences en même temps.

Néanmoins, afin que chaque utilisateur puisse se connecter facilement au WiFi et profiter d’une connexion à grande vitesse, les routeurs d’aujourd’hui vous permettent de connecter les appareils les plus récents avec une norme ancienne. La compatibilité des puces Wi-Fi sur PC est également un détail à prendre en compte avant d’opter pour une norme WiFi.

Conclusion.

Si vous avez tout suivi alors c’est parfait. Sinon pour faire court on aura tendances à vous dire que si vous avez une connexion supérieure à 120Mbit/s, mettez vos équipements en Wi-Fi 5GHz.