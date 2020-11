Le marché des tablettes explose avec le Covid !

Selon les dernières études faites par les bureaux d’analyse, le marché des tablettes a fait un bond de 33%. Une hausse la plus conséquente depuis sept ans. Et le Covid et le confinement en sont notamment la cause.

Alors que le marché de la tablette semblait stagner, avec l’arrivée du Covid et le passage au numérique, la tablette a séduit à nouveau les utilisateurs. Ainsi, Strategy Analytics nous annonce une hausse de 33% du marché des tablettes. En outre, Samsung a pratiquement doublé ses ventes par rapport à l’année passée. Apple quant à lui a vendu pas moins de 15 millions d’iPad.

Effectivement, avec le confinement, et le fait de devoir rester chez soi, bon nombre de consommateurs ont trouvé en la tablette actuelle un outil numérique polyvalent qui peut associer à la fois détente, loisir, mais aussi servir pour des usages professionnels ou éducatifs.

Le prix d’une tablette face à un PC portable joue en sa faveur.

Le prix est en effet un facteur qui pousse également les consommateurs à passer vers une tablette plutôt qu’un PC portable. Il est vrai que désormais, pour une bonne tablette il faut compter seulement un peu plus de 350€. Alors que pour un ordinateur de bonne facture on est vite au double du prix.

Par ailleurs, les tablettes Android sont elles aussi montées en gamme en terme de performances. En outre, Huawei, Samsung et Lenovo sont des vecteurs importants dans le marché des tablettes. Lenovo fait même figure de référence en matière de tablette hybride.

De fait, Lenovo est le constructeur qui pour ce troisième trimestre à la hausse la plus importante. Celle-ci atteint les 61% par rapport au T3 2019.

Autant de paramètres donc qui ont poussé les consommateurs à se diriger vers une tablette plutôt que vers un ordinateur portable.

Un marché qui s’il subit un effet lié au Covid pourrait bien se stabiliser suite à une habitude de travail ou d’utilisation des outils numériques.