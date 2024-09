EcoFlow Rapid Magnetic : Dévoilé à l’IFA 2024, une nouvelle référence de batterie portable

Dévoilée lors de l’IFA 2024, la EcoFlow Rapid Magnetic s’ajoute à l’offre croissante de batteries portables. Ce modèle, présenté lors de l’événement berlinois, met en avant ses capacités technologiques et son format compact, répondant aux besoins des utilisateurs en quête de solutions de recharge efficaces.

L’entreprise EcoFlow, connue pour ses innovations dans le domaine de l’énergie portable, profite de l’IFA 2024 pour enrichir son catalogue avec cette nouvelle batterie portable. En diversifiant ses collections, la marque élargit son offre et propose une solution adaptée à différents usages du quotidien.

Un modèle dévoilé à l’IFA 2024 : design et ergonomie au cœur de l’innovation

Lors de l’IFA 2024, la EcoFlow Rapid Magnetic a attiré l’attention grâce à son design fonctionnel et compact. Avec une taille de seulement 108x70x13,9mm, elle se glisse facilement dans une poche ou un sac, tout en offrant une solution ergonomique grâce à son pied amovible. Ce dernier permet de maintenir un smartphone à la verticale, faisant de cette batterie un accessoire polyvalent pour les utilisateurs de terminaux mobiles.

Une double capacité pour répondre à tous les besoins

À l’IFA 2024, EcoFlow a dévoilé deux versions de la Rapid Magnetic : une première version avec une capacité de 5000mAh, et une seconde, plus performante, de 10000mAh. Ce choix permet à la marque de développer son assortiment en proposant une solution adaptée aussi bien aux utilisateurs occasionnels qu’aux plus exigeants. Cette nouvelle gamme répond à la tendance de la diversité des besoins en matière d’énergie portable.

Des options de charge rapides et efficaces

La EcoFlow Rapid Magnetic, présentée à l’IFA 2024, intègre des options de charge sans fil jusqu’à 15W, en plus d’une charge filaire rapide : 30W pour la version 5000mAh et 65W pour la version 10000mAh. Cette batterie enrichit ainsi la gamme EcoFlow en proposant des solutions de recharge adaptées aux besoins modernes des utilisateurs de smartphones et autres dispositifs portables.

Une accessoire pensé pour les déplacements

Avec la Rapid Magnetic, EcoFlow complète son éventail de produits en répondant à la demande croissante de solutions compactes et puissantes. La taille réduite de la batterie et son pied amovible la rendent particulièrement pratique pour ceux qui cherchent une solution de recharge discrète et fonctionnelle lorsqu’ils sont en déplacement.

Récapitulatif technique

Capacité : 5000mAh ou 10000mAh

ou Dimensions : 108x70x13,9mm

Charge sans fil : jusqu’à 15W

Charge filaire : jusqu’à 30W pour la version 5000mAh , 65W pour la version 10000mAh

pour la version , pour la version Pied amovible pour utilisation verticale avec smartphone

