La Nouvelle Volkswagen Touareg : Qualité haut de gamme et technologies de pointe.

La nouvelle Volkswagen Touareg, le modèle phare de la marque, a récemment bénéficié d’une mise à jour remarquable, tant sur le plan technique que visuel. Ce grand SUV incarne la combinaison parfaite entre une voiture de tourisme, un véhicule de remorquage et un tout-terrain robuste.

Si le marché de l’automobile est en pleine évolution et bouleversement avec l’arrivée des véhicules électriques qui avouons-le ont du mal à séduire le public faute de prix et d’autonomie acceptable, cela n’empêche pas les constructeurs de continuer à nous proposer des nouveaux modèles électrique ou non et toujours de plus en plus connecté. C’est notamment le cas chez Volkswagen qui nous présente la nouvelle version de son SUV.

La nouvelle Volkswagen Touareg, design Raffiné, Performances supérieures.

La première chose qui saute aux yeux sur la nouvelle Volkswagen Touareg, c’est son design affiné et modernisé. Les nouveaux phares matriciels IQ.LIGHT HD sont l’une des évolutions les plus remarquables. Ces phares, dotés de plus de 38 000 LEDs multipixels, projettent un tapis lumineux sur la route, assurant une visibilité exceptionnelle. À l’arrière, les feux LED ont également été repensés, avec une bande LED horizontale entre eux et le logo Volkswagen, également illuminé en rouge.

Sous le capot, la nouvelle Volkswagen Touareg offre une gamme de moteurs puissants, qu’il s’agisse de moteurs essence ou diesel turbocompressés, ou encore de deux motorisations hybrides rechargeables.

Toujours plus connecté.

Le Touareg est équipé de série de l’Innovision Cockpit – une combinaison intuitive d’instruments numériques (Digital Cockpit, diagonale d’affichage 30,5 cm, 1 920 x 720 pixels) et du système d’infodivertissement haut de gamme Discover Pro Max avec écran tactile central (diagonale d’affichage 38,1 cm). , 1 920 x 1 020 pixels).

Le système de commande vocale du Touareg repose également sur un nouveau niveau de développement. L’intégration d’applications via smartphone et App Connect (Apple CarPlay, Android Auto) peut désormais également s’effectuer sans fil.

Vous l’aurez compris, il sera donc possible d’utiliser vos applications préférées présentes sur votre smartphone directement depuis les écrans tactiles de la voiture. On pensera notamment à des applications comme Waze pour l’aide à la conduite et obtenir les informations concernant le trafic en temps réel.

Le Bluetooth également présent permettra d’associer votre smartphone à la voiture pour la prise d’appel évitant ainsi de devoir prendre son smartphone en main pour prendre un appel. On vous rappelle d’ailleurs que cette manipulation fait l’objet d’une amende par la police.